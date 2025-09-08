Sachbuch | Bobby Kastenhuber (Hrsg.): Rot

Blut, rote Ampel, Tomaten und der Stier, vor dessen Augen man mit dem roten Tuch herumwedelt, kommen mir als erstes in den Sinn, wenn ich an ROT denke. Aber dass das viel zu wenig ist, merke ich schnell, als ich das Buch aufschlage. Unglaublich, was mich da erwartet – findet ANDREA WANNER.

Ja, die rote Ampel ist da, genauso die Tomaten. Und die Radieschen, der Klatschmohn und der rot-weiß gestreifte Leuchtturm. Aber dann gibt es eine ganze Seite rund ums Feuerwehrauto, das auch rot ist, weil das eine Farbe ist, die einfach auffällt. Dem folgt ein kleines Experiment zur Farbe Rot und es folgt unglaublich viel Staunens- und Wissenswertes zu roten Mänteln, die Herrscher*innen tragen, zu Blut, zum Mars, zu roten Tieren – wow, was für ein schöner Vogel der Rotkardinal ist – es gibt Sprichwörter, eine Spielanleitung für ein Käferrennen, einen Farbenzauber mit Rotkohl und ein leckeres Rote-Grütze-Rezept – natürlich mit Vanillesauce.

Es ist das dritte Sachbuch in der Reihe ›Die Welt entdecken‹. Nach ›Löcher‹ und ›Zähne‹ folgt jetzt ein Farbsachbuch. Und wie die Vorgängerbände ist es einfach verblüffend anders. Hier versammelt sich zwei – im wesentlichen roten – Buchdeckeln – ein kreatives Brainstorming. Hier wird in alle Richtungen gedacht, geforscht, beobachtet, analysiert…

Und nein, das ist längst nicht alles, was einem oder einer einfallen kann beim Thema »Rot«. Es ist eine originelle Spielwiese, die erlaubt, ganz anders an Alltagsphänomene heranzugehen, mit offenen Augen und Ohren, wachen Sinnen. Es gibt Impulse, die anregen weiter zu fragen, noch neugieriger zu werden. Und was kann ein (Kinder-)Sachbuch Besseres tun?

Ein grandioser Spaß für alle großen und kleinen Weltentdecker mit vielen Geschichten, kurzen Texten, bunten Fotos, witzigen Bildern.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Bobby Kastenhuber (Hrsg.): Rot

Geschichten und Experimente

Nürnberg: klein & groß Verlag 2025

28 Seiten, 15 Euro

Kindersachbuch ab 4 Jahren

