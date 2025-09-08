/

Viel mehr als eine Farbe

Sachbuch | Bobby Kastenhuber (Hrsg.): Rot

Blut, rote Ampel, Tomaten und der Stier, vor dessen Augen man mit dem roten Tuch herumwedelt, kommen mir als erstes in den Sinn, wenn ich an ROT denke. Aber dass das viel zu wenig ist, merke ich schnell, als ich das Buch aufschlage. Unglaublich, was mich da erwartet – findet ANDREA WANNER.

Kinder spielen rund um einen großen roten FarbklecksJa, die rote Ampel ist da, genauso die Tomaten. Und die Radieschen, der Klatschmohn und der rot-weiß gestreifte Leuchtturm. Aber dann gibt es eine ganze Seite rund ums Feuerwehrauto, das auch rot ist, weil das eine Farbe ist, die einfach auffällt. Dem folgt ein kleines Experiment zur Farbe Rot und es folgt unglaublich viel Staunens- und Wissenswertes zu roten Mänteln, die Herrscher*innen tragen, zu Blut, zum Mars, zu roten Tieren – wow, was für ein schöner Vogel der Rotkardinal ist – es gibt Sprichwörter, eine Spielanleitung für ein Käferrennen, einen Farbenzauber mit Rotkohl und ein leckeres Rote-Grütze-Rezept – natürlich mit Vanillesauce.

Es ist das dritte Sachbuch in der Reihe ›Die Welt entdecken‹. Nach ›Löcher‹ und ›Zähne‹ folgt jetzt ein Farbsachbuch. Und wie die Vorgängerbände ist es einfach verblüffend anders. Hier versammelt sich zwei – im wesentlichen roten – Buchdeckeln – ein kreatives Brainstorming. Hier wird in alle Richtungen gedacht, geforscht, beobachtet, analysiert…

Und nein, das ist längst nicht alles, was einem oder einer einfallen kann beim Thema »Rot«. Es ist eine originelle Spielwiese, die erlaubt, ganz anders an Alltagsphänomene heranzugehen, mit offenen Augen und Ohren, wachen Sinnen. Es gibt Impulse, die anregen weiter zu fragen, noch neugieriger zu werden. Und was kann ein (Kinder-)Sachbuch Besseres tun?

Ein grandioser Spaß für alle großen und kleinen Weltentdecker mit vielen Geschichten, kurzen Texten, bunten Fotos, witzigen Bildern.

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Bobby Kastenhuber (Hrsg.): Rot
Geschichten und Experimente
Nürnberg: klein & groß Verlag 2025
28 Seiten, 15 Euro
Kindersachbuch ab 4 Jahren
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Tags:

Ihre Meinung

Your email address will not be published.

Ein Riese, der aus Müll und alten Verpackungen besteht, läuft über eine blumenübersäte Almwiese. Im Hintergrund sind hohe Berge zu sehen.
Voriger Artikel

Rausch

Weitere Artikel der Kategorie »Kinderbuch«

Wettervorhersage: Es wird kalt!

Kinderbücher | Der erste Schnee / Der kälteste Winter

Der meteorologische und der kalendarische Winteranfang liegen hinter uns, das Wetter macht dennoch, was es will. Zu einem richtigen Bilderbuchwinter gehören aber natürlich Kälte und Schnee. Kinderbücher erzählen davon auf ungewöhnliche Weise, freut sich ANDREA WANNER.

Eine Kiste ist eine Kiste ist eine Kiste…

Kinderbuch | SaBine Büchner: Für immer SIEBEN

Für Erwachsene mag es so sein, dass eine Kiste eine Kiste ist und bleibt. Aber manchmal ist es auch nur eine Frage des richtigen Blickwinkels, um hinter einem Ding etwas ganz anderes zu entdecken. Von ANDREA WANNER

Bonbons, Lutscher, Eis?

Kinderbuch | Thierry Lenain & Barroux: Was machen Eltern nachts? Die Welt ist voller Geheimnisse. Wie schlafen Fische? Warum sind die Ferien immer zu kurz? Oder was machen die Eltern nachts. Sofia erforscht es, GEORG PATZER ist sehr angetan.

Heimat, Zuhause und all das dazwischen

Kinderbuch | Issa Watanabe: Flucht

Meine Tochter ist lange schon erwachsen, aber ich erinnere mich gern und gut daran, dass es eigentlich nie ein Thema gab, über das man mit ihr nicht hätte reden können. Es kommt eben immer nur darauf an, die dem Alter des Kindes gemäßen Worte zu finden. Und wie dieses Kinderbuch in Perfektion zeigt, braucht man manchmal überhaupt keine Worte für ein schwieriges Thema, meint BARBARA WEGMANN

Alles, nur kaum Eier

Kinderbuch | Heinz Janisch / Walter Schmögner: Ein verrücktes Huhn Verrückte Hühner kennen alle – kein Zweifel, dass es sie wirklich gibt. Heinz Janisch erzählt, wie ein Bauer an seinem jedoch fast verzweifelt. Sein verrücktes Huhn legt nämlich anstelle der Eier fast immer irgendeinen Klamauk ins Nest. Mit den Bildern von Walter Schmögner entsteht so ein verrückter Lesespaß. Von JOHANNES BROERMANN