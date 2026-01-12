/

Überraschendes

Kinderbuch | Roberta Schneider: In sieben Koffern um die Welt

Koffer wecken Vorfreude auf Urlaub, Reisen, Abenteuer, sie stehen für Abschied und manchmal für Neuanfang und was in ihnen steckt, ist von außen nicht zu sehen. Es wird Zeit in ein paar von ihnen einen Blick zu werfen, findet ANDREA WANNER.

Ein Stapel Koffer, vor dem eine Katze liegtIn der kleinen Gepäckaufbewahrung von Herrn Walis in der großen Hafenstadt, vierundzwanzigsieben geöffnet, dürfen wir das. Ein ungeheures Privileg. Und gleich der erste Koffer, ein blauer, ist ein echtes Vergnügen. Er gehört einem Mann mit einem Traumberuf, einem sogenannten Bonbon-Agenten, der auf der ganzen Welt nach besonderen Süßigkeiten sucht. Und wenn er etwas entdeckt, wandert es in seinen Koffer und er zeigt des den Süßwarenherstellern, die zu neuen Produkten inspiriert werden. Mannigfache Leckereien finden sich da, »altbekannte Produkte wie Bonbons, Lakritz und Schokolade. Und abenteuerliche Sachen wie Knisterzucker in knallbunten Verpackungen oder japanische Kaubonbons mit Brauseknubbeln und Lachsgeschmack.« Wahnsinn! – Kleiner Hinweis für besorgte Eltern: Pädagogisch wertvoll enthält die andere Kofferhälfte, von Zahnbürste, Zahnzwischenraumbürste, Zahnseide, Zahnpasta und Mundwasser, lauter Dinge, die dafür sorgen, dass die von Zucker überversorgten Zähne kariesfrei bleiben.

Es gibt den Koffer einer Jungen, der mit seiner Familie geflüchtet ist, und der sich genau überlegen musste, was er einpackt. Die Tochter von Herrn Wallis Enkeltochter steht auch in der Gepäckaufgabe. Sie will später Meeresbiologin und in ihrem Koffer ist alles, was sie für spontane Reisen ans und auf dem Wasser braucht. Und es gibt den Koffer einer eleganten Dame, der abgegeben aber nie wieder abgeholt wurde. Sein Inhalt verrät ziemlich eindeutig, dass sie eine Spionin war – oder ist.

Roberta Schneider erzählt von sieben Koffern, die als Behälter für Geheimnisse und Geschichten dienen. Und Katja Spitzer öffnet sie für uns auf ihren grandiosen Bildern, die so voller kleiner Details stecken, dass man aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommt. Hier ein Krokodil, da ein Tagebuch mit Herzchen, Postkarten, Geldscheine … Alles in fröhlich leuchtenden Farben und alles so anregend, dass einem zig Geschichten dazu einfallen.

Eine echte Schatztruhe, die rund um den Globus führt, in die Vergangenheit und in die Zukunft. Und die Lust macht, auch selber bald mal wieder einen Koffer zu packen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Roberta Schneider: In sieben Koffern um die Welt
Illustriert von Katja Spitzer
Berlin: Insel 2025
32 Seiten, 16 Euro
Bilderbuch ab 5 Jahren
