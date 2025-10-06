Geschichten sind etwas Wunderbares. Sie tragen uns in fremde Welten, lassen uns Neues spüren und erfahren. Manchmal braucht es dazu aber gar nichts Fertiges, genügen ein Satz oder ein Bild. ANDREA WANNER rät, es einfach mal auszuprobieren.

»Plötzlich lief der Baum davon.« Upps, das ist verblüffend. Man fragt sich doch sofort, was mit ihm los ist. Warum will er von dort weg, wo er stand? Ist es dort zu langweilig? Oder zu laut? Und wo will er hin? Jemanden besuchen? Was ist das überhaupt für ein Baum? Ein Apfelbaum voller Früchte? Ein Weihnachtsbaum? Gibt es in dem Baum vielleicht ein Vogelnest und die Bewohner:innen protestieren gegeben den Umzug? Oder haben sie ihn gar angeregt, weil sie anderswo einen viel schöneren Ort entdeckt haben? Man merkt: Ein einziger Satz kann genügen, um eine Menge in Gang zu setzen.

Oder eben ein Bild. Tauchen wir ab ins lichte Blau, wo uns auf einer Doppelseite eine riesige Wasserschildkröte begegnet. An ihrem Kopf taucht ein Mädchen oder eine Frau im weißen Badeanzug. Kennen sich die beiden? Haben sie schon Abenteuer gemeinsam erlebt oder brechen sie zu solchen auf? Und woher kommt der Bär, der auf einer der anderen Illustrationen in seinem pinkfarbenen Trikot mit drei Kindern vor der Kulisse einer abendlichen Hochhaussiedlung Fußball spielt? Geheimnisse, Rätsel und Fragen, wohin man schaut.

Abwechselnd liefern der Autor Heinz Janisch und der Illustrator Michael Roher solche Impulse, mal ein Satz von Janisch, dann wieder ein Bild von Roher. 33 fantasievolle Ideen, die noch offen sind in alle Richtungen. Jede und jeder kann selbst bestimmen, wohin die Reise gehen soll. »Ich wollte gerade unsere Katze streicheln, da verwandelte sie sich.« Daraus könnte eine echte Horrorstory werden. Oder ein Märchen. Und der eingesperrte Eisbär im Zoo könnte eine glückliche Zukunft haben, weil die drei Freunde, die vor seinem Käfig stehen, eine heimliche Befreiungsaktion starten. Oder eben auch nicht.

Dieses Buch spielt. Mit uns. Mit sich. Mit Bildern und Sprache. Mit Farbe und unterschiedlichen Schriftarten. Seite um Seite verwandelt es sich in etwas Neues, noch nie dagewesenes. Seite um Seite ein Anfang, insgesamt 33 davon. Alle laden Groß und Klein ein zum Träumen, Fabulieren, Dichten, Weiterspinnen und einfach mal überraschen lassen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Heinz Janisch und Michael Roher: Das Buch der Anfänge

Innsbruck: Tyrolia 2025

72 Seiten, 18 Euro

Bilderbuch ab 5 Jahren