Mit dem Herzen sehen

Kinderbuch | Maren Graf: Einfach Sunny

Sunny ist blind und so stolpert sie über Ben, der ihr im Weg sitzt. Ben denkt nach, weil er etwas verloren hat und Sunny ist wild entschlossen, ihm bei der Suche zu helfen. Über so viel Mut kann man nur staunen, findet ANDREA WANNER.

Ein Mädchen mit Sonnenbrille und gestreifter Jacke. Vor ihr blickt eine Katze auf das MädchenTatsächlich geht die Drittklässlerin gehen mit hellwachen Augen durchs Leben, weil sie das Unwichtige einfach weglässt und die Welt mit ihren Ohren, Händen und ihrem Herzen viel bunter und ehrlicher spürt, als es bloße Farben je könnten.

So merkt sie schnell, dass Ben ein großes Problem hat. Er will ihr nämlich nicht verraten, was er verloren hat. Und etwas zu suchen, von dem man nicht mal was, was es ist, ist ziemlich schwierig – selbst für Sehende. Klar hat Sunny ein Paar Hilfsmittel: einen Blindenstock, mit dem sie Hindernisse, Treppen oder den Wechsel von Bodenbelägen ertasten kann, bevor ihr Körper damit in Berührung kommt.

Ihr Geruchssinn ist fantastisch und mit Hilfe von Klickgeräuschen mit der Zunge kann sie sich, ähnlich wie Fledermäuse, durch Schall orientieren. Am wichtigsten aber ist, dass sie ganz genau hinhört, jede kleinste Änderung der Stimme wahrnimmt. Und vielleicht noch wichtiger: sie weiß selbstbewusst, dass sie die beste Sachensucherin ist, die es gibt. Blind oder nicht spielt dabei für sie keine Rolle.

Für Ben allerdings schon. Ihm ist das Ganze eher unangenehm und peinlich. Und er hat wahrlich genug Probleme am Hals: die fiesen Fünftklässler, die ihn immer ärgern und auch jetzt noch zusammen mit Sunny sehen. Und den Streit mit seinem ehemals besten Freund Max, der jetzt mit dem verhassten Felix und seinen Kumpels abhängt. Was soll ein blindes Mädchen da ausrichten. Er täuscht sich. Sunny lässt nicht locker, stürzt sich kopfüber in die Suche und läuft selber Gefahr, eine ganze Menge Ärger zu kriegen.

Was für eine wunderbare Heldin hat die Kinderbuchautorin Maren Graf da geschaffen. Sunny ist so einnehmend und strahlend wie ihr Name: wo sie auftaucht, geht die Sonne auf. Der Mut verlässt sie auch in den aussichtslosesten Situationen nicht und beharrlich verfolgt sie ihre Ziele. Das imponiert schließlich nicht nur Ben. Sie klettert auf Bäume, bricht in Gartenhäuser ein, rennt mit fremden Hunden an der Leine durch den Park und genießt das seltsamste Eis der Welt. Ein Buch, das alle Sinne anregt und mit vielen vierfarbigen Illustrationen von Olivia Vieweg auch für die Augen einiges zu bieten hat. Einfach großartig, wie es Sunny gelingt, jede Menge Probleme zu lösen auf ihre ganz eigene, unvergessliche Art.

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Maren Graf: Einfach Sunny
Mit vierfarbigen Illustrationen von Olivia Vieweg
Stuttgart: Thienemann 2026
208 Seiten, 15 Euro
Kinderbuch ab 8 Jahren

