Kinderbuch | Nikolaus Heidelbach: Simone

Sie ist verlässlich, verantwortungsbewusst, kinderlieb und baut aktiv Vertrauen auf. Sie bringt Erfahrung mit, ist kreativ in der Beschäftigung und hat eine gute Verbindung zum Kind. Klar, das ist Simone, findet ANDREA WANNER.

Okay, ein erster Blick auf das Cover lässt anderes vermuten. Wir sehen ein Kind, das auf einem Nilpferd sitzt. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei dem Kind um Simone handelt. Aber das ist Wally. Und Simone ist die Flusspferddame.

Nikolaus Heidelbach ist ein Meister darin, das Abgründige und Kuriose mit einer fast beiläufigen Selbstverständlichkeit zu präsentieren. Während andere Künstler das Phantastische oft als Traum oder Märchen markieren, integriert Heidelbach das Absurde direkt in den Alltag seiner Figuren. Die Mutter von Wally lernt Simone beim Babyschwimmen kennen und findet sie auf Anhieb so sympathisch, dass sie sie für die kleine Wally als Babysitterin engagiert. Simone macht alles, waschen, wickeln, füttern, vorlesen, singen. Das wird in kurzen Sätzen beschrieben, als wäre es das Normalste, während die extrem detaillierten und klaren Bilder ein riesiges Tier zeigen, das im Kinderzimmer neben der Wiege doch einigermaßen deplatziert wirkt. Dafür sind seine Zehen an den Füßen, die ein bisschen Fingernägeln ähneln, sehr behutsam und geschickt im Umgang mit der kleinen Wally. Auch Mikado spielt Simone damit sehr versiert. Sie begleitet die Kleine in den Kindergarten und bringt ihr das Rollerfahren bei. Je größer Wally wird, umso weiter wird der Aktionsradius der beiden. Und irgendwann erklärt Wallys Mutter, dass Wally, bald Schulkind, keinen Babysitter mehr braucht. So bricht das ungleiche Duo zu einer letzten gemeinsamen Abschiedsreise auf, erleben Wasserfälle, Picknicks und besuchen Simones Familie.

Heidelbach verklärt nichts, Simone ist einfach da, unübersehbar, und in den Alltag integriert – was die Absurdität erst zur Tatsache macht. Trotzdem ist der Ton in diesem Bilderbuch harmonischer als in den Vorgängern, es gibt keine Abgründe, keinen Schrecken. Liebenswert erzählt er vom Abschied von der Kindheit, von einer ungewöhnlichen Freundschaft und vom Vertrauen – ineinander und in die Kraft der Imagination.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Nikolaus Heidelbach: Simone

Hamburg: von Hacht 2026

48 Seiten. 18 Euro

Bilderbuch ab 4 Jahren