/

Die optimale Babysitterin

Kinderbuch | Nikolaus Heidelbach: Simone

Sie ist verlässlich, verantwortungsbewusst, kinderlieb und baut aktiv Vertrauen auf. Sie bringt Erfahrung mit, ist kreativ in der Beschäftigung und hat eine gute Verbindung zum Kind. Klar, das ist Simone, findet ANDREA WANNER.

Ein kleines Mädchen in blauem Kleid sitzt auf einem großen NIlpferdOkay, ein erster Blick auf das Cover lässt anderes vermuten. Wir sehen ein Kind, das auf einem Nilpferd sitzt. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei dem Kind um Simone handelt. Aber das ist Wally. Und Simone ist die Flusspferddame.

Nikolaus Heidelbach ist ein Meister darin, das Abgründige und Kuriose mit einer fast beiläufigen Selbstverständlichkeit zu präsentieren. Während andere Künstler das Phantastische oft als Traum oder Märchen markieren, integriert Heidelbach das Absurde direkt in den Alltag seiner Figuren. Die Mutter von Wally lernt Simone beim Babyschwimmen kennen und findet sie auf Anhieb so sympathisch, dass sie sie für die kleine Wally als Babysitterin engagiert. Simone macht alles, waschen, wickeln, füttern, vorlesen, singen. Das wird in kurzen Sätzen beschrieben, als wäre es das Normalste, während die extrem detaillierten und klaren Bilder ein riesiges Tier zeigen, das im Kinderzimmer neben der Wiege doch einigermaßen deplatziert wirkt. Dafür sind seine Zehen an den Füßen, die ein bisschen Fingernägeln ähneln, sehr behutsam und geschickt im Umgang mit der kleinen Wally. Auch Mikado spielt Simone damit sehr versiert. Sie begleitet die Kleine in den Kindergarten und bringt ihr das Rollerfahren bei. Je größer Wally wird, umso weiter wird der Aktionsradius der beiden. Und irgendwann erklärt Wallys Mutter, dass Wally, bald Schulkind, keinen Babysitter mehr braucht. So bricht das ungleiche Duo zu einer letzten gemeinsamen Abschiedsreise auf, erleben Wasserfälle, Picknicks und besuchen Simones Familie.

Heidelbach verklärt nichts, Simone ist einfach da, unübersehbar, und in den Alltag integriert – was die Absurdität erst zur Tatsache macht. Trotzdem ist der Ton in diesem Bilderbuch harmonischer als in den Vorgängern, es gibt keine Abgründe, keinen Schrecken. Liebenswert erzählt er vom Abschied von der Kindheit, von einer ungewöhnlichen Freundschaft und vom Vertrauen – ineinander und in die Kraft der Imagination.

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Nikolaus Heidelbach: Simone
Hamburg: von Hacht 2026
48 Seiten. 18 Euro
Bilderbuch ab 4 Jahren

Tags:

Ihre Meinung

Your email address will not be published.

Futuristisch anmutende Soldaten mit Helmen und Waffen
Voriger Artikel

Grenzdynamiken hybrider Multiplayer-Welten

Ein Mädchen mit Sonnenbrille und gestreifter Jacke. Vor ihr blickt eine Katze auf das Mädchen
Nächster Artikel

Mit dem Herzen sehen

Weitere Artikel der Kategorie »Kinderbuch«

Ein guter Fang

Kinderbuch | Marcos Farina: Fabelhafte Formen

Was hat denn der Fischer für erstaunliche Dinge in seinem Netz? Da lohnt sich ein zweiter Blick. Und wer gut aufpasst, löst das Rätsel, ist sich ANDREA WANNER sicher

Die Uhr zurückdrehen…

Kinderbuch | Dana Reinhardt: Zoes Vierundzwanzig-Stunden-Zauber Manchmal wäre es genial, man könnte die Zeit einfach zurückdrehen und das, was schief gelaufen ist, beim zweiten Versuch besser machen. Schade, dass das unmöglich ist. Unmöglich? Für Zoe tun sich ungeahnte Chancen auf. Von ANDREA WANNER

Ein Buch fürs ganze Jahr

Kinderbuch | Kristina Andres: Ein Jahr mit Maus und Eichhorn

Dieses bezaubernde Geschichtenbuch hat die große Chance und allerbeste Voraussetzungen, der Liebling im Bücherschrank kleiner Lesemäuse zu werden. Abenteuer, die ein ganzes Jahr umfassen, spannende Erlebnisse und viele Überraschungen. Von BARBARA WEGMANN

Kleine Geschichten über großartige Bäume

Kinderbuch | Emmanuelle Kecir-Lepetit: Magie der Bäume

Bäume machen zunehmend von sich reden, ihre Bedeutung für unser Klima leugnet mittlerweile wohl niemand mehr; aber auch ihre Auswirkungen auf unser Wohlbefinden wissen immer mehr Menschen zu schätzen. Umso wichtiger, auch schon den Kleinsten die »Magie der Bäume« zu vermitteln, findet BARBARA WEGMANN.

Grundsätzliches

Kinderbuch | Brigitte Endres: Vom Küken, das wissen wollte, wer seine Mama ist Ein Küken, frisch geschlüpft aus einem Ei, Piepst beim Anblick des ersten Lebewesens, das ihm zu Gesicht kommt, ganz selbstverständlich »Mama«. Nun handelt es sich dabei allerdings um eine Schnecke, die eher zufällig des Wegs gekrochen kommt und die das Küken sofort korrigiert. ANDREA WANNER folgt dem Weg des flauschigen kleinen Dings.