Jascha – eigentlich heißt er Jaša und kommt aus Bosnien – hat laut Frau Link zu dünne Oberarme. Und weil sie auch sonst immer so nett zu ihm ist und ihn lobt, wenn er etwas gut macht, nimmt er sich das, was sie sagt, sehr zu Herzen. Aber das Wort, das sie ihm mitgibt, ist sehr lang und schwierig. »Lie-Kesch-Tut-Sen« sollen es sein. Wo es die wohl gibt? Und ob die sehr teuer sind? Jascha macht sich auf die Suche. Von ANDREA WANNER

Jascha hat also ein Problem. Denn Geld hat er keines und besonders gut Deutsch kann er auch noch nicht. Zunächst wirft er einen Blick in ›Frank’s Sportecke‹ und entdeckt dort im Schaufenster Hanteln. Sage und schreibe 19 Euro kosten die – zum Vergessen. Er und seine Blicke bleiben nicht unbemerkt. Frank hat ihn entdeckt. Ein erwachsener, einsamer Mann, der Briefe an seine verstorbene Mutter schreibt. Das Schicksal will es, dass die beiden aufeinandertreffen. Was sich daraus entwickelt, ist unglaublich.

Mehrnousch Zaeri-Esfahani, die 1974 im Iran geboren wurde und in Heidelberg aufwuchs, und Frauke Angel haben sich eine warmherzige Geschichte voller Missverständnisse und Überraschungen ausgedacht. In neun kurzen Kapiteln, perfekt auch geeignet für Lesemuffel, schicken sie Jascha los, das tolle Teil zu finden. Vielleicht wäre das auch die Lösung, um in der Klasse beliebter zu werden? Jedes Kapitel ist eine eigene kleine soziologische Miniatur, perfekt komponiert. Egal, ob Jascha sich bei Tante Adaleta aus der Kakaotasse lesen lässt und sie seine Frage nach dem Liekesch mit ihrem »Ja, es wird alles gut, mein Junge!« beantwortet, oder ob Jascha versucht, mit selber gemachten Lesezeichen in der Altstadt Geld verdienen möchte und die Japaner ihn nur fotografieren: Alles wirkt echt, wie im wahren Leben. Dazu steuert Barbara Jung mit farbigen Bildern bei, die augenzwinkernd Jascha und Frank lebendig werden lassen.

Das ungleiche Duo gehört rettet sich gegenseitig, sie entwickeln eine echte Freundschaft auch über Sprachbarrieren hinweg durch Empathie und Geduld statt durch perfekte Grammatik und sie unterstützen sich bei ihren Herausforderungen: Jascha beim Ankommen in Deutschland und Frank bei der Überwindung seiner Einsamkeit durch eine neue Aufgabe. Einfach perfekt!

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Mehrnousch Zaeri-Esfahani und Frauke Angel: Ein Liekesch für Jascha

Mit Bildern von Barbara Jung

Hildesheim: Gerstenberg 2025

72 Seiten. 15 Euro

Kinderbuch ab 8 Jahren

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander