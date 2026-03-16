Zusammen mit ihrem Vater und ihrer kleinen Schwester Linn fristet Ava ein karges Dasein am Rande eines düsteren Forsts, dessen Schatten ständig über ihrem ärmlichen Leben liegen. Seit dem Tod der Mutter ist die Freude aus dem kleinen Haus gewichen. Hoffnungslos und ohne Aufträge beschließt der Vater schließlich, mit den Mädchen in die Stadt zu ziehen, wo er als Handwerker Möbel bauen will. Endlich ein Silberstreifen am Horizont? Von ANDREA WANNER

An der Seite ihres Vaters machen sich die Mädchen auf den Weg. Der führt sie ausgerechnet durch den verbotenen Wald, den sie nie betreten durfte, weil dort – so erzählen die Geschichten – Hexen, Zauberer und Elfen leben. Sie schlagen ein Lager auf, entzünden ein Feuer, um wilde Tiere fernzuhalten, und schlafen ein. Am nächsten Morgen ist der Vater verschwunden – und kehrt auch nicht zurück. Allein schlagen sich die Schwestern weiter durch den Wald, bis sie auf ein Anwesen stoßen: Nebulas Haus, in dem viele Kinder leben und arbeiten. Doch wer ist die geheimnisvolle, blinde Frau – und meint sie es wirklich gut mit ihnen?

Der erste Band der Eventyr-Saga von Gry Kappel Jensen ist ein märchenhafter Mix aus Naturmystik, Coming-of-Age und subtiler Spannung. Uralte Wälder, Nebel und leise Magie prägen die Atmosphäre. Dabei schwingt ständig die Frage mit, ob irgendwo nicht doch eine große Gefahr lauert. Avas wachsende Selbstfindung und ihre zunehmende Entschlossenheit, das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen, sind eng mit dem Geheimnis um ihre tote Mutter verknüpft.

Ihr Überlebenskampf und die Frage, wem sie vertrauen kann, ziehen sich durch die Geschichte – und ganz nebenbei bahnt sich auch noch eine Liebesgeschichte an. Ein poetischer und stimmungsvoller Auftakt für die weiteren Bände.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Gry Kappel Jensen: Tochter des Nebelwalds

Eventyr-Saga 1 (In the Dark Forest, 2024)

Aus dem Dänischen von Meike Blatzheim und Sarah Onkels

Hamburg: Carlsen 2026

304 Seiten, 15 Euro

Jugendbuch ab 12 Jahren

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