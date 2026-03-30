Ostern steht vor der Tür – und wer würde nicht gern einmal erleben, wie der Osterhase seine Eier versteckt? Genau diesen Wunsch hat auch der kleine Igel. Neugierig und voller Vorfreude macht er sich gemeinsam mit dem großen Igel auf die Suche. Von ANDREA WANNER

Ein licht- und sonnendurchfluteter Frühlingstag begleitet die beiden auf ihrem Weg – und damit ist die Geschichte ganz in der Stimmung des Osterfests verankert: Aufbruch, Entdeckung, ein kleines Wunder vielleicht. Sie lassen sich nicht entmutigen, als der Maulwurf ihre Frage mürrisch abweist, lernen nebenbei den Unterschied zwischen Hasen und Kaninchen kennen und nehmen dankbar die Hilfe der Eulen an. Und tatsächlich: Am Ende haben sie Glück.

Dass aufmerksame Betrachterinnen und Betrachter schon früh die bunt bemalten Ostereier entdecken, die den beiden entgehen, gehört zum augenzwinkernden Witz von Britta Teckentrup. Überall im Bild verstecken sich kleine Hinweise: Mäuse schaukeln vergnügt, Marienkäfer tragen winzige Körbchen – als hätte die ganze Natur ihren Anteil am Ostergeschehen.

Gerade darin liegt der besondere Reiz dieses Bandes der Reihe ›Der große und der kleine Igel‹: Ostern erscheint nicht als einmaliges Ereignis, sondern als lebendiges Zusammenspiel vieler – als Fest der Gemeinschaft, des Suchens und Findens.

Die Reihe selbst ist warmherzige, poetische und visuell beeindruckende Kinderliteratur, die weit über einfache Tiergeschichten hinausgeht. Im Zentrum stehen stets die beiden Igel – eine bewusst schlichte Konstellation, mit der Themen wie Freundschaft, Vertrauen, Streit und Versöhnung kindgerecht und zugleich tiefgründig erzählt werden.

Auch hier entfaltet sich die Geschichte in ruhigen, fast meditativen Bildern. Teckentrups Illustrationen greifen die Osterstimmung wunderbar auf: naturnahe Farben, frisches Grün, lichtdurchflutete Landschaften – der Frühling wird förmlich spürbar. Die Natur selbst wird zum Erzähler und spiegelt die leise Vorfreude, die das Fest begleitet.

Die reduzierte Sprache lässt Raum für eigene Gedanken und Gespräche – gerade rund um Ostern: Wie ist das eigentlich mit dem Osterhasen? Arbeitet er wirklich allein oder helfen überall kleine und große Wesen mit?

So wird das Buch nicht nur zu einer liebevollen Ostergeschichte, sondern auch zu einer Einladung, genauer hinzusehen – denn manchmal sind die kleinen Wunder längst da, man muss sie nur entdecken.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Britta Teckentrup: Der große und der kleine Igel: Der Osterhase

Berlin: Jacoby & Stuart 2026

32 Seiten. 15 Euro

Bilderbuch ab 3 Jahren

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Reinschauen

| Leseprobe