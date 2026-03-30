/

Augen auf!

Kinderbuch | Britta Teckentrup: Der große und der kleine Igel: Der Osterhase

Ostern steht vor der Tür – und wer würde nicht gern einmal erleben, wie der Osterhase seine Eier versteckt? Genau diesen Wunsch hat auch der kleine Igel. Neugierig und voller Vorfreude macht er sich gemeinsam mit dem großen Igel auf die Suche. Von ANDREA WANNER

Im hone Gras einer Wiese treffen sich ein Hase und zwei Igel. zu ihren Füßen liegen viele bunte Ostereier.Ein licht- und sonnendurchfluteter Frühlingstag begleitet die beiden auf ihrem Weg – und damit ist die Geschichte ganz in der Stimmung des Osterfests verankert: Aufbruch, Entdeckung, ein kleines Wunder vielleicht. Sie lassen sich nicht entmutigen, als der Maulwurf ihre Frage mürrisch abweist, lernen nebenbei den Unterschied zwischen Hasen und Kaninchen kennen und nehmen dankbar die Hilfe der Eulen an. Und tatsächlich: Am Ende haben sie Glück.

Dass aufmerksame Betrachterinnen und Betrachter schon früh die bunt bemalten Ostereier entdecken, die den beiden entgehen, gehört zum augenzwinkernden Witz von Britta Teckentrup. Überall im Bild verstecken sich kleine Hinweise: Mäuse schaukeln vergnügt, Marienkäfer tragen winzige Körbchen – als hätte die ganze Natur ihren Anteil am Ostergeschehen.
Gerade darin liegt der besondere Reiz dieses Bandes der Reihe ›Der große und der kleine Igel‹: Ostern erscheint nicht als einmaliges Ereignis, sondern als lebendiges Zusammenspiel vieler – als Fest der Gemeinschaft, des Suchens und Findens.

Die Reihe selbst ist warmherzige, poetische und visuell beeindruckende Kinderliteratur, die weit über einfache Tiergeschichten hinausgeht. Im Zentrum stehen stets die beiden Igel – eine bewusst schlichte Konstellation, mit der Themen wie Freundschaft, Vertrauen, Streit und Versöhnung kindgerecht und zugleich tiefgründig erzählt werden.

Auch hier entfaltet sich die Geschichte in ruhigen, fast meditativen Bildern. Teckentrups Illustrationen greifen die Osterstimmung wunderbar auf: naturnahe Farben, frisches Grün, lichtdurchflutete Landschaften – der Frühling wird förmlich spürbar. Die Natur selbst wird zum Erzähler und spiegelt die leise Vorfreude, die das Fest begleitet.

Die reduzierte Sprache lässt Raum für eigene Gedanken und Gespräche – gerade rund um Ostern: Wie ist das eigentlich mit dem Osterhasen? Arbeitet er wirklich allein oder helfen überall kleine und große Wesen mit?

So wird das Buch nicht nur zu einer liebevollen Ostergeschichte, sondern auch zu einer Einladung, genauer hinzusehen – denn manchmal sind die kleinen Wunder längst da, man muss sie nur entdecken.

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Britta Teckentrup: Der große und der kleine Igel: Der Osterhase
Berlin: Jacoby & Stuart 2026
32 Seiten. 15 Euro
Bilderbuch ab 3 Jahren
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Reinschauen
| Leseprobe

Tags:

Ihre Meinung

Your email address will not be published.

Zeichnungen vieler Personen, die sich untereinander unterhalten
Voriger Artikel

Mit Blicken, Lachen und kleinen Missverständnissen

Nächster Artikel

Agentendrama in drei Akten

Weitere Artikel der Kategorie »Kinderbuch«

Von den Folgen schneller Urteile

Kinderbuch | Timothy Knapman, David Tazzyman: Ellis Augenbrauen Alles hat seinen Nutzen, das sieht man doch. Und man kann es benennen. Manchmal aber begegnet einer etwas, das sich nicht auf Anhieb erklären lässt. In dem Fall hat es keinen Nutzen. Die Sache ist glasklar. Weg damit. Doch radikale Entscheidungen können unangenehme Folgen haben. Timothy Knapman erzählt in Ellis Augenbrauen eine solche Geschichte auf originell verrückte Weise und David Tazzyman zeichnet die passenden Bilder dazu. Von MAGALI HEISSLER

Liebe und Leid

Kinderbuch | Paul Biegel: Die Gärten von Dorr Seit Hollywoods Traumfabrik europäische Märchen, in rosa Zuckerguss ertränkt, dem Publikum als neu serviert, ist fast in Vergessenheit geraten, dass hinter dem Schönen und Wunderbaren des Märchens Abgründe voll Grausamkeit und Grauen lauern. Abgründe, die man vielleicht überwinden kann, die aber weiterexistieren. Deren Schrecken bleiben oder sogar wachsen, die immer wieder überwunden werden müssen. Von MAGALI HEISSLER

Eine Wunderwelt zum Staunen

Kinderbuch | Malin Neumann: Waldwesen
Ein Kinderbuch, wie es heißt ab 5 Jahren: ok, dieses Kriterium erfülle ich locker, tauche ein in eine spannende Welt, die man, zugegeben, als 5+ nicht mehr so oft antrifft: Waldwesen, nicht etwa Waldtiere, nein, nein, Trolle, Wichtel und Co. Und sie alle beeindrucken auf 52 Seiten derart, dass man den nächsten Waldspaziergang sicher ganz neu erleben wird. Von BARBARA WEGMANN

Elternliebe

Kinderbuch | William Papas: Das schönste Kind überhaupt

Das glückliche Seufzen, der verzückte Blick beim Anblick des eigenen Sprösslings: Wer ist schon frei von solchen Gefühlen und findet die eigenen Nachkommen mit Abstand die gelungensten. Das kann zu ungeahnten Problemen führen. ANDREA WANNER hat sich bestens amüsiert.

Farbenfroher Erntedank

Kinderbuch | Eugene Y. Evasco: Feiern auf Philippinisch

Das Pahiyas-Fest ist das fröhliche Erntedankfest auf den Philippinen, das jedes Jahr am 15. Mai in der Stadt Lucban in Quezon gefeiert wird. Die Menschen schmücken ihre Häuser mit bunten Früchten, Gemüse und kunstvollen Dekorationen, um Dankbarkeit und verwandeln die Stadt in ein farbenprächtiges Gesamtkunstwerk. Ein Junge führt seine kleine Schwester durch das bunte Treiben und gern lässt man sich mitnehmen, freut sich ANDREA WANNER