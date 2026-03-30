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Mit Blicken, Lachen und kleinen Missverständnissen

Kinderbuch | Regina Schwarz: Hör mir mal zu!

»Mit wem sprichst du am liebsten?«, fragt Lisas Opa. Lisa überlegt kurz und fängt dann an, Namen aufzuzählen – doch ganz so einfach ist es nicht. Denn Kommunikation ist viel mehr als Worte: Manchmal sagt ein Blick mehr als tausend Sätze, ein Tonfall verrät, was wirklich gemeint ist, und gelegentlich sorgt ein Missverständnis für ein herzhaftes Lachen. Von ANDREA WANNER

Zeichnungen vieler Personen, die sich untereinander unterhaltenRegina Schwarz nimmt uns mit in Lisas Alltag voller kleiner Abenteuer. Da ist zum Beispiel die Geschichte, wie Lisa und ihre Freundin Paulina den Weg zum Zirkus klären müssen. Rechts oder links? Wer den falschen Abzweig nimmt, landet schnell irgendwo ganz anders. Oder die Bäckerei: Lisas Opa preist ein »belecktes Brötchen« an, und Lisa kann kaum glauben, was sie da hört. Und dann das Schild »Geh weg!«, das zunächst bedrohlich wirkt, aber eigentlich nur auf den Gehweg hinweist – solche Momente zeigen, wie leicht man Sprache missverstehen kann – und wie viel Spaß es macht, sie zu entdecken.

Das Buch regt auch zum Mitmachen an. Lisa bastelt ihre eigene Wörter-Schatzkiste, wir dürfen Redewendungen ausprobieren, kleine Sprachspiele spielen oder auf humorvolle Weise das Kommunikationsquadrat von Friedemann Schulz von Thun kennenlernen. So wird deutlich: Kommunikation ist nicht nur ein Mittel, um Gedanken zu teilen, sondern ein Abenteuer, das manchmal verblüfft, oft zum Lachen bringt und immer neugierig macht.

Die Illustrationen von Yayo Kawamura passen perfekt zum Text. Mit feinem Humor und vielen Details fangen sie die kleinen, bunten Momente des Miteinanders ein: vom verschmitzten Blick bis zu winzigen Alltagssituationen, die man sonst leicht übersieht.

Am Ende ist es ein Buch, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen anspricht. Es zeigt, dass Kommunikation nicht nur funktioniert, sondern lebendig, witzig und voller Überraschungen ist. Wer es liest, wird merken: Zuhören, nachfragen, lachen – und manchmal auch ein bisschen staunen – gehört einfach dazu.

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Regina Schwarz: Hör mir mal zu! Über Sprache und Miteinander
Illustriert von Yayo Kawamura
Weinheim: Beltz & Gelberg 2026
40 Seiten. 16 Euro
Kindersachbuch ab 5 Jahren
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