»Willkommen in unserem Haus« – und schon fühlt man sich hineingezogen ins bunte Sechs-Familien-Haus. Erdgeschoss, erster Stock, Dachgeschoss – die Außenansicht verrät: Hier ist was los. Von ANDREA WANNER

Ja, so ist es. Ein kurzer Blick aufs Gebäude: Briefträger, Handwerker am Gerüst, die Schornsteinfegerin auf dem Dach. Dann leert das Buch den Raum: Alle Bewohner*innen werden vorgestellt – Herr und Frau Glück im Parterre, Lena, die alleinerziehende Mutter und Paul, der Geburtstag hat, die Studenten-WG unterm Dach – plus die Katzen Carlo, Clara, Charly, der Hund Oskar und Lilly, die Maus aus dem Titel. Die zentrale Aufgabe? Lilly in den vielen Innenansichten zu finden – eine echte Herausforderung.

Drei Wohnungen rechts, drei links, dazwischen das Treppenhaus. Ab hier kommt Text ohne Worte aus – doch kein Problem, denn es herrscht Bewegung genug. Wir starten am Morgen: Frau Glück macht Gymnastik, ihr Mann in der Küche bäckt Pfannkuchen, Musiklehrerin Tilda und Otto schlafen noch, Alessandro rasiert sich und Tochter Mia putzt sich die Zähne, Künstlerin Aylin weckt ihre beiden Kinder Mara und Marek. Und Lilly? Die Maus versteckt sich gut – man muss genau hinsehen.

So begleiten wir die Bewohner durch den Tag. Seite für Seite entdecken wir dieselben Räume, dieselben Personen, doch in unterschiedlicher Beschäftigung. Die kleinen Szenen ergeben zusammen Geschichten, und wir lernen die Figuren immer besser kennen. Im Kamin brennt abends ein Feuer, Alessandro duscht in der Badewanne, Tilda empfängt Musikschüler*innen. Fenster öffnen, Partys, Essen, Dunkelheit – schließlich kehrt Ruhe ein.

Greta Wagener gelingt es mit ihrem Stil, den sie selbst als »ein wenig naiv, gutgläubig, bunt, schief und lebensfroh« beschreibt, eine einladende Welt voller Details zu schaffen. Die Bilder laden zum Verweilen ein, man streift gern durchs Haus, entdeckt immer wieder Neues. Und mehr als Unterhaltung bietet das Buch natürlich auch: Sprachentwicklung, räumliches Verständnis, Gedächtnis und Konzentration profitieren, Fantasie wird beim Erkunden und Geschichten-Erfinden angeregt. Und die große Aufgabe bleibt: Lilly finden.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Greta Wagener: Wo ist die Maus im großen Haus?

Stuttgart: Esslinger 2026

24 Seiten, 16 Euro

Bilderbuch ab 3 Jahren