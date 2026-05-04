Roman | Versuch einer Annäherung an ›Manolia‹

Es gibt Bücher, die erzählen, und es gibt solche, die sich entziehen. ›Manolia‹ gehört entschieden zur zweiten Art. Schon die ersten Seiten wirken wie ein vorsichtiges Abtasten der Welt, nicht wie ihr Zugriff. Man betritt keinen klar umrissenen Raum, sondern eine Stimmung — eine leise Verschiebung im Gefüge der Wahrnehmung. Von ARON-THORBEN ZAGRAY



Diese Verschiebung geschieht nicht abrupt, nicht als Bruch, sondern als kaum merkliches Gleiten. Ein Satz folgt dem anderen, als würde er ihn nicht fortführen, sondern infrage stellen. Gewissheiten bilden sich gar nicht erst aus; sie werden im Moment ihres Entstehens schon wieder unterspült. Das Erzählen verliert hier seine Richtung, ohne orientierungslos zu werden. Es ist, als würde der Text selbst zögern, als traue er der eigenen Festlegung nicht. Gerade darin liegt seine eigentümliche Spannung.



Der Leser ist nicht Beobachter, sondern Mitvollziehender dieses tastenden Bewegens. Was sich zunächst wie Zurückhaltung ausnimmt, erweist sich bald als Methode: Die Welt wird nicht präsentiert, sie wird erprobt. Dinge erscheinen, ohne sich festzuschreiben; Räume öffnen sich, ohne Grenzen zu setzen. Selbst die Zeit scheint ihre lineare Verlässlichkeit einzubüßen. Vergangenheit und Gegenwart liegen nicht nebeneinander, sondern ineinander verschränkt, als wären sie zwei Schichten derselben Wahrnehmung.



So entsteht von Beginn an ein Zustand leiser Verunsicherung, der jedoch nichts Bedrohliches hat. Eher ist es eine Form der Entlastung: Die Notwendigkeit, alles eindeutig zu verstehen, tritt zurück. An ihre Stelle tritt ein offenes Wahrnehmen, ein Verweilen im Ungeklärten. Der Text verlangt keine schnellen Schlüsse, sondern Aufmerksamkeit für Zwischentöne, für das, was sich noch entzieht.



In dieser Haltung liegt eine Herausforderung. Denn wo sich ein Buch dem Zugriff entzieht, entzieht es sich zugleich den gewohnten Erwartungen. Es bietet keinen festen Boden, sondern eine Bewegung und fordert dazu auf, sich ihr auszusetzen, ohne zu wissen, wohin sie führt. Genau darin beginnt die eigentliche Erfahrung dieses Textes.

Anton: Warten am Rand der Zeit

Anton, diese eigentümlich entrückte Figur, ist kein Held im klassischen Sinn. Er handelt kaum, er wartet. Und dieses Warten ist nicht leer, sondern erfüllt von einer schwer greifbaren Erwartung: dass die Welt mit dem Herbst an Gewicht verliert, dass das Außen sich dem Inneren angleicht. Es ist ein Warten, das weniger auf Veränderung zielt als auf ein Nachlassen, ein leises Abklingen. In dieser Haltung liegt etwas Zartes, beinahe Kindliches und zugleich eine tiefe Müdigkeit gegenüber der Gegenwart.



Man könnte sagen, Anton lebt nicht in der Zeit, sondern an ihrem Rand. Die Tage gehen an ihm vorüber, ohne dass sie sich zu einer Folge verdichten, die man Leben nennen könnte. Stattdessen sammelt sich in ihm eine Spannung: kein Drängen nach vorn, sondern ein Lauschen auf das, was sich entzieht. Sein Warten ist nicht zielgerichtet; es ist kein Übergang zu einem späteren Zustand, sondern ein Verharren im Dazwischen. Gerade darin liegt seine Tragik — und seine stille Konsequenz.



Was ihn von vielen literarischen Figuren unterscheidet, ist die Abwesenheit eines klaren Begehrens. Er sucht nichts Konkretes, er strebt nach keiner Lösung. Vielmehr scheint er darauf zu hoffen, dass sich die Welt von selbst verändert, dass sie ihm entgegenkommt, sich absenkt, milder wird. Diese Hoffnung bleibt vage, beinahe unartikuliert, und doch bestimmt sie jede seiner Wahrnehmungen. Der Herbst wird so zu mehr als einer Jahreszeit: zu einem inneren Versprechen, zu einer Metapher für das Nachlassen des Widerstands, für eine Form von Versöhnung, die nicht errungen werden muss.



Zugleich ist dieses Warten nicht frei von einer leisen Selbstauflösung. Je länger Anton verharrt, desto weniger klar tritt er als Figur hervor. Er verliert Konturen, wird durchlässig für das, was ihn umgibt. Die Grenze zwischen ihm und der Welt beginnt zu verschwimmen, als hätte das Ausbleiben von Handlung auch ein Ausbleiben von Abgrenzung zur Folge. Darin liegt eine eigentümliche Ambivalenz: Das Warten bewahrt ihn vor der Härte der Wirklichkeit und führt ihn zugleich an den Rand des Verschwindens.



Und doch haftet diesem Zustand nichts entschieden Verzweifeltes an. Es ist eher eine unscheinbare Form des Rückzugs, ein Sich-Entziehen ohne Geste. Anton verweigert sich nicht demonstrativ, er gleitet aus den Zusammenhängen heraus. Gerade darin wird er zu einer Figur von erstaunlicher Gegenwärtigkeit: nicht als Held, sondern als jemand, der im Stillen die Bedingungen seiner eigenen Existenz infrage stellt.

Natur als Resonanzraum

Die Natur erscheint in Barkenbergers Text nicht als Kulisse, sondern als Resonanzraum. Nebel, Kälte, das langsame Verstummen der Dinge: All das ist nicht Beschreibung, sondern Zustand. Der Text verweigert sich der klaren Trennung zwischen innen und außen. Was Anton fühlt, setzt sich in der Welt fort — und umgekehrt. Diese Durchlässigkeit ist eine der großen Stärken des Buches. Sie erzeugt jene eigentümliche Schwebe, in der sich Bedeutung nicht festsetzt, sondern fortwährend verschiebt.



Es ist, als hätte die äußere Welt ihre Eigenständigkeit aufgegeben, ohne zur bloßen Projektion zu werden. Die Landschaft antwortet nicht auf Anton; sie ist bereits Antwort, lange bevor eine Frage formuliert wäre. Der Nebel legt sich nicht nur über Felder und Wege, sondern auch über Gedanken; die Kälte greift nicht nur nach der Haut, sondern nach den Gewissheiten. In dieser stillen Entsprechung liegt eine besondere Prämisse: Die Dinge sind nicht mehr nur das, was sie sind, sondern das, was sie auslösen.



Dabei vermeidet der Text jede symbolische Eindeutigkeit. Nichts steht einfach für etwas anderes. Der Nebel ist nicht „das Unbewusste“, die Kälte nicht „die Einsamkeit“. Solche Zuordnungen würden das Gefüge verarmen lassen. Stattdessen bleibt alles in einem offenen Zustand, in dem Wahrnehmung und Bedeutung sich gegenseitig hervorbringen.



Diese Art des Erzählens verlangt ein anderes Lesen. Man kann sich ihr nicht mit der Erwartung nähern, klare Bilder oder feste Bedeutungen zu gewinnen. Vielmehr wird man hineingezogen in ein Gewebe von Eindrücken, das sich fortwährend verändert. Ein Ort ist nicht derselbe, wenn man ihm ein zweites Mal begegnet; eine Stimmung kippt, ohne dass ein äußerer Anlass erkennbar wäre.



Doch daraus entsteht auch ein Verlust. Denn wo die Grenze zwischen innen und außen durchlässig wird, verliert das Subjekt seinen festen Standpunkt. Anton ist nicht mehr eindeutig derjenige, der wahrnimmt; er wird Teil dessen, was wahrgenommen wird. Die Welt tritt ihm nicht gegenüber, sie nimmt ihn in sich auf. Das lässt sich als Nähe lesen, aber auch als Auflösung.



So entsteht eine Natur, die weder tröstet noch bedroht, sondern trägt — im doppelten Sinn. Sie trägt die Figur, indem sie sie aufnimmt, und sie trägt den Text, indem sie ihm eine anhaltende Schwingung verleiht, die über das einzelne Bild hinausweist.

Zäsur auf vier Pfoten

Mit dem Auftreten der Katze verschiebt sich diese schwebende Entsprechung von Innen und Außen auf entscheidende Weise. Was bislang als Resonanzraum erfahrbar war, gerät in Bewegung. Die Katze erscheint zunächst beiläufig und markiert doch eine Zäsur. Mit ihr beginnt eine Irritation.



Wahrnehmung wird unsicher, Zeit porös. Erinnerung drängt sich in die Gegenwart, Szenen überlagern sich, ohne sich zu klären. Der Text bewegt sich nun deutlicher im Zwischenraum von Traum und Wirklichkeit, ohne sich einem von beiden zu überlassen.



Die Katze fungiert dabei weniger als Symbol denn als Auslöser. Sie verschiebt die Wahrnehmung, ohne sie zu deuten, und zwingt dazu, die entstehende Unschärfe auszuhalten. Gerade in der Subtilität ihres Auftretens liegt ihre Wirkung: kein Bruch, sondern ein kaum merkliches Kippen.

Ästhetik der Selbstumkreisung

Und doch zeigt sich gerade in dieser ästhetischen Konsequenz auch eine Schwäche. Die Sprache, so eindringlich sie oft ist, neigt stellenweise zur Selbstumkreisung. Bilder verdichten sich, lösen sich auf, kehren in veränderter Form zurück. Ein Verfahren, das zunächst fasziniert, dann aber an Spannung verlieren kann. Der Leser wird immer wieder eingeladen, in die Schwebeposition einzutreten; doch gerade darin liegt eine subtile Ermüdungsgefahr.

Wenn jede Szene, jeder Gedanke sich in Variationen wiederholt, beginnt die Wirkung des Neuen nachzulassen. Das Auge gewöhnt sich an die Verschiebung, und das Staunen der ersten Erfahrung verliert an Intensität.



Es ist eine literarische Form, die den Atem der Betrachtung sucht, die Reflexion über Handlung stellt und sich in poetischer Bewegung erschöpft. Manchmal wirkt sie zu sehr auf die Wirkung der Worte fixiert und zu wenig auf die innere Logik der Erzählung. Wo alles in Bewegung ist, fehlt bisweilen ein Ankerpunkt, ein Moment, an dem sich Spannung bündeln könnte.



Die Kraft der Atmosphäre ist unbestreitbar. Doch der Text verlässt sich oft so sehr auf sie, dass man sich mehr Widerstand, mehr Kontur wünscht, gegen die die fließende Prosa ihre Wirkung entfalten kann.

Offenheit und ihre Grenze

Das ist kein Einwand gegen die Offenheit des Buches. Im Gegenteil: Seine Weigerung, eindeutige Antworten zu liefern, gehört zu seinen überzeugendsten Qualitäten. ›Manolia‹ öffnet Räume, in denen die Lesenden selbst die Verantwortung für die Deutung übernehmen müssen.

Doch Offenheit allein genügt nicht. Sie verlangt Präzision. Ein Bewusstsein für das Maß der Unbestimmtheit, für das Gleichgewicht zwischen Andeutung und Halt. Nicht jede Unschärfe trägt. Es gibt Stellen, an denen sie nicht mehr als Einladung wirkt, sondern wie ein Ausweichen. Gerade hier zeigt sich, wie schwierig es ist, ein Gleichgewicht zu halten, das sowohl Freiheit als auch Struktur bietet. Dort, wo diese Balance gelingt, entfaltet der Text jedoch eine Wirkung, die lange nachwirkt.

Momente der Klarheit

So gelingen dem Autor trotz allem Momente großer Klarheit — paradoxerweise gerade dort, wo er am wenigsten erklären will. Es sind Augenblicke, in denen die sonst so fließende Welt für einen Moment kristallin wird, ohne sich zu verfestigen. Diese Momente sind wie Lichtblitze im Nebel: flüchtig, aber eindringlich. Sie fordern nicht intellektuell, sondern existenziell. Man kann sie nicht erklären, nur aufnehmen, und in diesem Aufnehmen entsteht eine Verbindung zwischen Lesenden, Figur und Text, wie man sie selten erlebt.



Gerade diese Paradoxie macht die Faszination von ›Manolia‹ aus: Wo der Text schweigt, beginnt er zu wirken.

Kein Ende, sondern Nachklang

Am Ende bleibt kein Schluss im herkömmlichen Sinn, sondern ein Ausfransen der Konturen. Nichts wird geschlossen, nichts endgültig festgelegt. Der Text übergibt sich dem Leser als offenes Geflecht von Eindrücken und Fragen. In dieser Offenheit liegt sein Reiz: Die Erfahrung endet nicht auf der letzten Seite, sie setzt sich fort.



›Manolia‹ ist kein gefälliges Buch. Es verlangt Geduld, Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, sich auf Unsicherheit einzulassen.



Nicht alles trägt, nicht alles überzeugt. Doch gerade in dieser Unabgeschlossenheit gewinnt es an Nähe zu der Erfahrung, die es reflektiert: ein Leben, das nicht eindeutig, nicht vollständig begreifbar ist. Und doch bleibt vieles: Bilder, Stimmungen, leise Bewegungen. Diese Nachwirkung ist die eigentliche Leistung dieses Textes. Ein Buch, das nicht endet, sondern nachhallt. Vielleicht ist genau das seine größte Stärke.

| ARON-THORBEN ZAGRAY

Titelangaben

Alexander Barkenberger: Manolia

BoD – Books on Demand 2025

164 Seiten, 12 Euro