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Rettung für eine unglückliche Generation

Jugendbuch | Josh Silver: Happy Head

Die Diagnose ist erschreckend: Die Jugend von heute versinkt in einer Epidemie des Unglücks. Die vermeintliche Rettung verspricht ein eigens entwickeltes Programm namens »Happy Head«. Unter dem dogmatischen Motto »Verantwortung. Wachstum. Dankbarkeit.« werden einhundert Jugendliche zu einem dreizehntägigen Bootcamp eingeladen. Einer von ihnen ist der siebzehnjährige Sebastian Seaton. Auf ihn warten weit mehr düstere Überraschungen, als ihm lieb sein können. Von ANDREA WANNER

Ein Held mit Geheimnissen

Ein lachender blauer Smiley, hinter dem sich ein lilafarbener Totenkpf verstecktSeb hat in seinem Leben bisher wenig Glück gehabt. Während seine Schwester Lily der ganze Stolz der Eltern ist, gilt er als Versager. Mit der Teilnahme an dem Projekt will Seb endlich beweisen, was in ihm steckt. Doch er reist mit schwerem Gepäck an: Lily erpresst ihn mit seinem größten Geheimnis – er steht auf Jungs. Ein erster Kuss endete bereits in einem Fiasko. Bei Happy Head will er nun alles hinter sich lassen und seine Chance nutzen.

Optimierung bis zur Schmerzgrenze

Was die Jugendlichen in dem Camp tatsächlich erwartet, weiß anfangs niemand. Die totale Überwachung beginnt sofort: Jedem Teilnehmenden wird ein Chip implantiert, um Vitalwerte zu kontrollieren und die Ernährung digital zu optimieren. Nach einer harten Einzelbeurteilung folgt die Aufteilung in Viererteams. Zusammen mit Ashley, Eleanor und Finn muss Seb als »Team Giftgrün« skurrile Aufgaben lösen. Diese sind alles andere als harmlos. Während die Unruhe wächst, kommen sich Seb und Finn trotz ihrer Unterschiede näher – und hinterfragen das System.

Ein packender Blick in den Abgrund

Der gefeierte britische Young-Adult-Autor Josh Silver ist bekannt für nervenaufreibende Thriller. In »Happy Head« lotet er die Abgründe einer gefährlichen Organisation aus. Mit Seb schickt er einen Helden ins Rennen, der auf den ersten Blick dafür nicht besonders geeignet erscheint. Aber der Siebzehnjährige hat eine gute Beobachtungsgabe und liefert als Ich-Erzähler eine Menge origineller Kommentare.

Silver wagt einen Blick hinter das, was vordergründig glücklich und zufrieden macht – und lässt alle Leserinnen und Leser der Fortsetzung ›Dead Happy‹ im Herbst 26 entgegenfiebern.

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Josh Silver: Happy Head
(HappyHead, 2023). Aus dem Englischen von Jessika Komina und Sandra Knuffinke
Bamberg: Magellan 2026
416 Seiten, 22 Euro
Jugendbuch ab 14 Jahren

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