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Wenn der Hamster den Flugplan macht

Kinderbuch | Petra Postert: Stine Gans und ihre unglaubliche Reise

Manchmal taugt der beste Kumpel einfach nicht als Lebensberater. Blöd auf jeden Fall, wenn man selbst eine Gans ist und der Ratgeber ein Hamster. Dass diese Kombination geradewegs in die Katastrophe führt, weiß ANDREA WANNER.

Eine Gans steht mit gepacktem Koffer auf dem Bahnsteig vor einem Zug.Die Gänse am See sind in heller Aufregung. Fuchs-Alarm? Von wegen. Die junge Graugans Stine, erst im Frühjahr geschlüpft, begreift schnell, dass ein viel größeres Drama ansteht: Die Kolonie packt die Koffer. Warum die Eile? Hier ist es doch gemütlich! Doch das Gerücht von einer großen Reise in den Süden macht die Runde. Schuld sei der »Winter« – ein Mythos aus Sturm, Hagel und Schnee. Weil Stines Bruder Bo aber auch nur gefährliches Halbwissen besitzt, sucht das Gänschen Rat bei Hamster Hieronymus. Ihr gemeinsames Lieblingshobby: Züge beobachten. Und weil die Gänse nun auch von einem »Zug« faseln, wittert Stine ein Missverständnis.

Winterschlaf für eine Gans?

Hieronymus gibt Entwarnung. Winter? Alles halb so wild! Das sei die beste Zeit des Jahres: kuschelig, warm und voller Futtervorräte. Perfekt, um die kommenden Monate einfach komplett zu verschlafen. Stine ist beruhigt. Sollen die anderen ruhig ohne sie abheben – sie bleibt hier. Ein fataler Irrtum, wie sich bald zeigt. Denn kaum ist der Schwarm am Horizont verschwunden und Hieronymus im Tiefschlaf in seiner Erdhöhle abgetaucht, schlägt das Wetter gnadenlos um. Stine friert – und stolpert mitten hinein in ein grandioses Abenteuer.

Mit der Berliner Schnauze auf Schienen

Ihr neuer Partner in Crime: Jo, eine waschechte Berliner Gans. Jo ist zwar mehr Großstadt-Angeber als verlässlicher Pfadfinder, aber immerhin haben die beiden den Dreh raus. Sie nehmen zunächst tatsächlich den Zug – und zwar den auf Schienen. Bis der echte Herbstzug der Wildgänse startet, dauert es zwar noch, aber Petra Posterts herrlich schräge Reisegeschichte macht schon jetzt Lust darauf. Amüsant vermischt sie Wahres über die Tiere mit einer gehörigen Portion Fantasie.

Mitreißend weitererzählt im Bild

Und diese tierische Fantasie wird durch die Bilder von Liliane Oser erst so richtig lebendig. Ihre Illustrationen fangen das schräge Gänse-Abenteuer kongenial auf. Mit treffsicheren Strichen und viel Gespür für die Gefühle der Figuren zeigt sie uns Stines Verwirrung, Hieronymus‘ Gemütlichkeit und Jos Berliner Großspurigkeit. Der Bildwitz transportiert genau die Leichtigkeit, die auch im Text steckt, und macht das Weiterblättern zu einem großen Vergnügen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Petra Postert: Stine Gans und ihre unglaubliche Reise
Mit Bildern von Liliane Oser
Weinheim: Beltz & Gelberg 2026
120 Seiten, 15 Euro
Kinderbuch ab 5 Jahren
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

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Eine kleine Hütte im nächtlichen Wald, darüber spannt sich ein weiter Sternenhimmel.
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