Der in Hamburg-Altona lebende Comic-Künstler Wittek verlegte schon Ende der 1970er erste Comics. Es folgten Magazinbeiträge und eine Heftserie für den Zwerchfell Verlag und schließlich Comicstrips für ›Hörzu‹, ›Bravo‹ oder ›Spiegel Online‹. Außerdem war er Herausgeber der Comic-Anthologie ›Panik Elektro‹, Urheber von ›Perry Hoden‹, Vorsitzender der ›Inititative Comic Kunst‹ und Mitbetreiber der Comicstudios ›Alligator Farm‹. Seit 2013 erscheint seine Comicreihe ›Witteks Welt‹ regelmäßig in ›Alfonz – Der Comicreporter‹. ›Das Album‹, eine Sammelausgabe der Reihe, erschien jüngst zum Comic Salon. CHRISTIAN NEUBERT traf ihn dort für dieses gezeichnete Interview.
Der NÖB fragt … Wittek
Comic | Der NÖB fragt ... Wittek
Weitere Artikel der Kategorie »Comic«
Comic | ›Disney‹-Zeichner Ulrich Schröder im Interview 17 Jahre lang hat Ulrich Schröder als Art Direcor für ›Disney‹ gearbeitet. Dabei hat er nie eine Zeichenausbildung absolviert – und seine Liebe zu Comics entsprang einem Unfall. Parallel zur Veröffentlichung des deutschen ›Micky Maus Magazins 7/8 2017‹, für das er das Covermotiv beisteuert, sind seine Werke in Würzburg zu sehen. CHRISTIAN NEUBERT traf Ulrich Schröder zum Interview.
Comic | Nguyen/Evans/Gardner/Kennedy (Story)/Evans/Loh/Nguyen (Artwork): Carbon Grey 1: Schwestern im Krieg Die Comicreihe Carbon Grey ist das Kind vieler Väter, unter denen sich neben Comicschaffenden auch Game-Designer befinden. Herausgekommen ist ein wildes Genrestück, das sein Potential leider nicht auf allen Ebenen ausschöpft. BORIS KUNZ bringt es dazu, sich wieder einmal Gedanken über das eigenartige Genre des Steampunk zu machen.
Comic | Cyril Pedrosa: Portugal In Portugal, Cyril Pedrosas neuem Comic-Prachtband, nimmt man an der Sinnkrise eines jungen Autors teil und begleitet ihn in die Heimat seiner Großeltern. CHRISTIAN NEUBERT war gerne mit ihm unterwegs.
Comic | Zeina Abirached: Das Spiel der Schwalben Zeina Abirached blickt zurück in ihre Kindheit – und entwirft mit Das Spiel der Schwalben ein autobiographisches Kammerspiel, eingebettet in den Libanesischen Bürgerkrieg. Von CHRISTIAN NEUBERT
Comic |Francois Boucq / Jerome Charyn: Teufelsmaul Beim Splitter Verlag ist mit der dritten Comic-Zusammenkunft von Zeichner Boucq und Autor Jerome Chary ein Klassiker neu erhältlich: Der Spionagethriller ›Teufelsmaul‹. Gelesen von CHRISTIAN NEUBERT