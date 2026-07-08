Comic | Der NÖB fragt ... Wittek

Der in Hamburg-Altona lebende Comic-Künstler Wittek verlegte schon Ende der 1970er erste Comics. Es folgten Magazinbeiträge und eine Heftserie für den Zwerchfell Verlag und schließlich Comicstrips für ›Hörzu‹, ›Bravo‹ oder ›Spiegel Online‹. Außerdem war er Herausgeber der Comic-Anthologie ›Panik Elektro‹, Urheber von ›Perry Hoden‹, Vorsitzender der ›Inititative Comic Kunst‹ und Mitbetreiber der Comicstudios ›Alligator Farm‹. Seit 2013 erscheint seine Comicreihe ›Witteks Welt‹ regelmäßig in ›Alfonz – Der Comicreporter‹. ›Das Album‹, eine Sammelausgabe der Reihe, erschien jüngst zum Comic Salon. CHRISTIAN NEUBERT traf ihn dort für dieses gezeichnete Interview.

| CHRISTIAN NEUBERT