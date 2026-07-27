Was für ein Auftritt! Reh Rosa steht eines schönen Tages einfach vor der Tür der Gurkentruppe und erklärt, sie wolle einziehen. Warum? Ganz klar: In dem fünfköpfigen Männerhaushalt fehlt ein Mädchen. Wenn das mal gut geht, überlegt ANDREA WANNER.

Nach ›Die Gurkentruppe‹ (2024) und ›Die Gurkentruppe hält zusammen‹ (2025) folgt nun der dritte Streich des Erfolgsduos Leslie Niemöller (Text) und Liliane Oser (Illustration). Die sympathischen Charaktere, die es 2025 völlig zu Recht auf die Nominierungsliste des Deutschen Jugendliteraturpreises geschafft haben, besitzen alle ihre ganz eigenen Marotten.

Da ist Hans, das Schwein, dem das Haus eigentlich gehört, an seiner Seite Ben, der etwas ängstliche Bär, sowie Toto, der ordnungsliebende und fast schon etwas pedantische Hase. Ergänzt wird die WG durch das traurige Zebra Hayo, das großes Heimweh nach Afrika hat, und den zappeligen Biber Nick, der immer eine Aufgabe braucht.

Dicke Luft

Eigentlich sind die fünf Jungs absolut zufrieden mit ihrem Leben. Ein Rehmädchen mit Badeanzug, Föhn, Haarspangen und Nagellack stand definitiv nicht auf ihrer Wunschliste für neue Mitbewohner. Rosa mischt sich ungefragt in alles ein und verteilt fleißig gute Ratschläge, die gar nicht jeder hören will. Das geht natürlich nicht lange gut: Es knallt gewaltig und das Rehmädchen packt beleidigt seinen Koffer.

Anders ist das neue Richtig

Doch die eingeschworene Männergemeinschaft merkt schnell, dass ihnen ohne den Wirbelwind etwas fehlt. Hans bringt es schließlich für seine Freunde sehr bildreich auf den Punkt: »Anders ist nicht schlechter als gleich. Es ist egal, ob man anders oder gleich ist.« Rosa bleibt – und hat sofort die nächste geniale Idee im Gepäck: Sommerfrische! Und die Jungs lassen sich tatsächlich auf das Abenteuer ein.

Perfekt unperfekt: Die Nummer 6 passt!

Schon der erste Band zeigte auf herrlich freche und witzige Weise, dass niemand perfekt sein muss. Jetzt lernen die Freunde, dass Mädchen eine echte Bereicherung sein können – eine völlig neue Erkenntnis für die Truppe! Sicher, dass Rosa lieber liest als Karten spielt oder sich rote Farbe wie Blut auf die Füße schmiert, bleibt gewöhnungsbedürftig. Aber Rosa ist eben auch stark, kann anpacken und heimwerken. Als Nummer 6 passt sie am Ende einfach perfekt in dieses herrlich unperfekte Haus.

Ein wunderbar erfrischendes, klischeefreies Leseabenteuer über Toleranz und Zusammenhalt – die Gurkentruppe macht mit Band 3 einfach riesigen Spaß!

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Leslie Niemöller: Willkommen bei der Gurkentruppe

Illustriert von Liliane Ose

Frankfurt am Main: Moritz 2026

72 Seiten, 14 Euro

Kinderbuch ab 6 Jahren

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