Ausgerechnet das Warhol-Zitat, das schon rund 50 Jahre alt ist, sorgt für eine ganze Menge Aufregung in Lennis Leben. Denn ganz klar: Berühmt sein, ist Lennis ganz großer Traum. Von ANDREA WANNER

Lenni versteht etwas vom Berühmtsein, schließlich ist seine Schwester ein Star. Angeblich »rein zufällig« hat sie irgendwann eine Freundin zum Casting für eine Daily Soap begleitet – und bekam die Hauptrolle. Doch Lenni kennt die wahre Geschichte. Er weiß, wie lange seine Schwester um eine Rolle in dieser Serie gekämpft hat. Auch mit den Eltern und deren Erlaubnis. Aber hinterher klingt das einfach alles so easy und entspannt …

Pläne und Überraschungen

Lenni und sein Freund Walze wissen noch nicht so recht, mit was sie berühmt werden könnten. Fußballstar läge auf der Hand. Aber wer schon den Sportunterricht hasst, tut sich nicht auch noch freiwillig ein Fußballtraining an. Darts ist noch so ein Gedanke, den sie aber nicht weiter verfolgen. Aber dann wird Lenni auch ohne körperliche Anstrengungen ganz schnell berühmt.

Wie so oft müssen einige Zufälle zusammenkommen, die nicht sehr wahrscheinlich aber eben doch möglich sind. Und so steht Lenni im Spätkauf ein paar Minuten vertretungsweise für Otto, den Besitzer, hinter der Theke. Doch dann wird der Laden von einem maskierten Täter mit einer Waffe in der Hand überfallen. Und es gelingt ihm, den Täter in die Flucht zu schlagen. Lenni ist ein Held, sein Bild erscheint mit der ganzen, dramatischen Geschichte »Der Ravioli-Held – Schüler treibt Räuber in die Flucht!« in der Zeitung und alles könnte perfekt sein. Nur einer – Lenni – weiß, dass sie Wahrheit anders aussieht.

Katja Reider lässt den 10jährigen Möchtegernhelden seine Geschichte selbst erzählen. Zwischen naiven Kinderträumen und Verrücktheiten – wie z.B. der Bewerbung von Walze und Lenni beim BKA – bis zu der Erkenntnis, dass man Verantwortung für das, was man sagt und tut, übernehmen muss, ist alles zielgruppengerecht aufbereitet. Nennt man es auch lügen, wenn man selbst gar nichts Unwahres sagt, aber andere nicht daran hindert, falsche Schlüsse zu ziehen?

Der Viertklässler sieht sich plötzlich einem moralischen Problem gegenüber, dem er nicht gewachsen ist. Aber mit jeder Stunde, die verstreicht, erscheint es ihm unmöglicher mit der wahren Version herauszurücken. Wie stünde er denn dann da? Aber was bedeutet es für andere, wenn er nicht erzählt, was wirklich passiert ist? Als Kontrast zu dem durchaus ernsten Thema gibt es viele amüsante Passagen und dazu lustige Bilder von Dominik Rupp. Der Preis für das Berühmtsein, so muss Lenni feststellen, ist auf jeden Fall sehr hoch.

