TITEL-Textfeld | Martin Jürgens: Vier Gedichte

Beauty-Case

DEUTSCHLÄNDERIN I

Ka-heienz, ich

bin da drüben, ja?

Und lacht. Es zieht

Im airport Malaga

Ein beautycase in

Richtung duty–free,

Zwei goldne Riemchen

Um die Knöchel.

O Deutschlands gut

Gebräunte Mutter,

Vielfaltige Dreieinigkeit von

Hüftspeck, Patschhand, Hochfrisur.

Der Stuten folgsamste zeigt

Für Sekunden noch ihr

Hinterteil in weißem Stretch, un-

Schlüssig zwischen Ricci und Lancôme

Und ist nicht mehr zu sehn,

Minutenlang.

Doch dann

Ist sie zurück,

Bei ihm, Karl-Heinz,

Zwei Tüten in der Hand.

Sie warten vor gate 1.

Promovendin

DEUTSCHLÄNDERIN II

Im Lichte des Satzes Adornos vom

richtigen Leben im falschen scheint

mir Ihr Hinweis auf die strikte

Selbstreflexivität erzählter

Geschichte wenig hilfreich.

Soweit ihr kühnster Satz

Seit zwei Semestern.

Viel vor hat sie

Und wenig hinter sich.

Ansonsten jede zweite Woche,

»Alle sind nett zu mir««,

Ein Brief nach Haus.

Eineinhalb Zimmer, Dusche,

Fahrrad vor der Tür,

Kein Mann seit dem Magister.

Die Augen immer

Eine Spur zu weit:

»Was wird er davon halten?«

Ihr Thema aber,

Macht sie, sagt sie,

Wirklich an: »Aporien

Des modernen Ich bin«

Sehr weit ist sie noch nicht,

Doch die Bedingung

Ihrer Möglichkeit

Geht ihr nicht

Aus dem Sinn.

Familienfoto im Dezember

DEUTSCHLÄNDER IV

Nein, Kevin, man muß nicht alles haben!

Fußgängerzone Solingen,

Ein Hüttendorf mit Tannengrün,

Lebkuchendauerhaft: vier

Wochen lang und alle

Jahre wieder. Au!

Das traute hocheilige Paar tritt auf:

Das Apfelmännchen, eine Zwetschgenfrau,

Klingglöckchenkindl an der Hand,

Rotznase unter Bommelmütz.

Bienenwachskerzensüßer nie

Als im Advent,

Wenn Schwenkbraten an

Engelshaar und Holzspielzeug

Das Erzgebirge puderüberzuckert

Heraufbeschwört. Es brennt

Ein Räucherstäbchen da und da

Und ihn der Enzian im Hals,

Und sie brennt Sehnsucht, ach

»Weißt Du noch früher

Als noch Schnee?«

Doch Kevin kriegt heut

Nichts mehr. Das tut weh!

Man muß nicht alles haben!

Ihm bleibt der Glühweinduft

Aus allen Poren

Noch im Bett

Und in den Ohren

Jingle bells, bis es

Ihn überläuft

Den holden Knaben.

Thekenheld

DEUTSCHLÄNDER V

O schwerer Held im Nebel vieler Theken,

Voll seiner Meinung und

Sein bester Freund,

Einsam wie nie zuvor,

Allabendlich:

»Genau, kein Thema, sowieso,

Mein Reden schon seit,

Sach ich doch!

Und selbst?«

»Nur wo man singt, ist

Frieden«, sagt er so gegen elf

Und läßt sich gehen

Bis zum Gehtnichtmehr

Aus voller Brust.

Sein Atem reicht von

»So ein Tag« bis

»Froh zu sein«, vom

Polenmädchen, das »Ich küsse nicht«

Bis »Schnee- Schnee- Schnee- Schnee-

Walzer tanzen wir«,

Er mit sich

Im Nebel vieler Theken,

Sein Selbst und alles Bier mit ihm.

Dann ist er müd.

»Die Besten sind doch hin, so

Sieht das aus! Ich sach« – hick

Sagt das Bier – »nur eins! Was

Sachs du, Sack?« sagt er:

»Sie jedenfalls, sie

Kann mich mal! Esis

Doch so, daß wir,

Un selbs?

Sachwasdusack!

Unselbs?«

| MARTIN JÜRGENS

Martin Jürgens, geb. 1944, lebt in Berlin. Er lehrte an der UdK Berlin und führte Regie an Theatern in Münster, Köln und Berlin. Die Gedichte sind mit freundlicher Genehmigung der Edition Hammer + Veilchen der Sammlung ›Herz an Zunge‹ entnommen, die dieser Tage erscheint.