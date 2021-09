Wetten: jeder kennt es, jeder hat es, jeder benutzt es, so ab dem ersten Lebensjahr. Vor etwa einem Jahr war es so begehrt, dass es oftmals ausverkauft war, es hat in der Regel seinen festen Platz und manchmal kommt ein Schrei aus dem Bad, wenn es fehlt: das Klopapier. Viel zu wenig wurde es bisher beachtet, viel zu wenig Aufmerksamkeit erhielt es, endlich wird es in einem urkomischen Bilderbuch einmal ganz, ganz wichtig, findet BARBARA WEGMANN.

Unser Hauptdarsteller ist ein Bär, der aus dem Winterschlaf erwacht. Noch mit müden Augen, herzhaft gähnend, hat er aber schon ein festes Ziel. Mit der Klopapierrolle unter dem starken Bärenarm geht’s »erst mal aufs Klo, ein großes Geschäft machen.« Behäbig macht er sich auf den kurvenreichen Weg, an dessen Ende ein Holzhäuschen mit Herz in der Tür steht.

Nun ist, wie wir wissen, Klopapier stets aufgerollt, das heißt: es kann sich auch wieder abrollen. Und wie es das beginnende Unglück will, bleibt eines der ersten Blätter der Rolle in den Stacheln eines Igels hängen. Der Bär tapst munter und zielsicher weiter, merkt nicht, wie seine Klopapierrolle dabei immer dünner wird. Den Hasen wickelt das zarte Papier ein, der Fuchs entdeckt es als Zeichenblock, die Hamster machen kleine Papierkugel daraus, wie herrlich kann man sich damit beschießen.

Wie viel Humor und sympathische Fantasie machen aus dem Schicksal einer doch so einfachen Klopapierrolle eine so urkomische Geschichte.

Es ist eine Geschichte, von der man sich bestens vorstellen kann, sie sei irgendwann in abendlicher Stimmung bei einem guten Glas Rotwein der Illustratorin in den Sinn gekommen, eine Stoffsammlung ist es und wenn der Igel der erste ist, der einen Teil der endlichen Rolle fordert, dann kommt man mit den anderen Beteiligten schnell von Hölzchen auf Stöckchen. Und jedes Tier sprüht vor Fantasie und Einfallsreichtum. Da muss man erst einmal drauf kommen: die Ameisen benutzen je ein Blatt Klopapier als Flugschirm. Mit Blatt geht’s auf den Baum und »Jippieh!« segelt man wieder gen Boden. »Ihr Ameisen, das war nicht fair, das Klopapier gehört dem Bär.«

Susan Batori ist eine ungarische Illustratorin, die seit knapp 10 Jahren Kinder- und Bilderbücher illustriert. Ihre Tiergesichter sind ausdrucksstark, kleine Sprechblasen, Ausrufe oder Geräusche umrahmen den manchmal gereimten Text und machen die Seite lebhaft und lebendig.

Da kommen noch der Fuchs, das Eichhörnchen, das Wildschwein, der Dachs und noch andere Tiere, alle sind sie begeistert vom Klopapier. Und der Bär merkt immer noch nichts. Wie soll das nur ausgehen?

Und was sagt uns das Buch? Manchmal sind es die kleinsten und unscheinbarsten Dinge des Lebens, die plötzlich eine große und ganz andere Bedeutung bekommen können, entweder, weil die Fantasie Erstaunliches mit ihnen treibt, oder weil sie plötzlich einfach nicht mehr da sind. Und nicht nur beim Menschen kommt dann jener Hilfeschrei vom stillen Örtchen: »Wo ist nur mein Klopapier?«

| BARBARA WEGMANN

Titelangaben

Susan Batori: Wo ist das Klopapier?

Köln: Baumhaus Verlag 2021

32 Seiten, 14,90 Euro

Bilderbuch ab 3 Jahren

