Kinderbuch | Ute Krause: Verflixter Flaschengeist

Sommerferien in Wien und eine genervte Familie, der die Renovierung eines geerbten Häuschens über den Kopf wächst: Was käme da passender als ein Wünsche erfüllender Flaschengeist, findet ANDREA WANNER.

Anton hat es so richtig satt. Während seine Schwester Fanny irgendwelche Ausreden hat, um sich vor der Arbeit zu drücken, schuftet er tagelang mit bei der Instandsetzung der Bruchbude. Nicht mal der Kühlschrank ist nach getaner Arbeit richtig gefüllt und so muss Anton noch mal losziehen, um Milch zu kaufen. Und weil der Supermarkt natürlich schon zu hat, landet er in einem winzigen Eckladen. Und dort entdeckt er eine verstaubte, alt aussehende Flasche, die er zusätzlich zur gekauften Milch einfach heimlich mitnimmt. Eine fatale Tat, denn kaum hat er die Flasche daheim geöffnet, entschwebt ihr ein Dschinn. Anton ist jetzt dessen Gebieter und hat Wünsche frei.

Zunächst noch äußerst skeptisch, ob es sich bei dem Flaschengeist nicht um einen Betrüger handelt, sieht der Rest der Familie schnell, welch ungeahnte Gelegenheit sich da bietet. Und Osman übertrifft ihre Erwartungen. Das baufällige Häuschen der Tante verschwindet und an seiner Stelle steht plötzlich ein märchenhafter Palast. Toll. Nur leider ohne Strom, fließendes Wasser und WLAN. Das alles gab es zur Zeit Osmans eben noch nicht. Also muss nachgebessert werden.

Aber auch der zweite Wunsch liefert dem Prachtbau noch nicht die gewünschte zeitgemäße Ausstattung. Anton hat langsam die Nase voll und das Gefühl, dass der Wasserdschinn nur ausgenutzt wird. So äußert er einen dritten Wunsch, der den Geist dreihundertvierundzwanzig Jahre zurück in die Vergangenheit schicken soll, aus der er kommt. Und wo er eine alte Schuld zu begleichen hat.

Ein Wunsch mit ungeahnten Folgen, denn Anton und seine Schwester Fanny begleiten ihn unglücklicherweise auf seiner Zeitreise.

Ute Krause hat sich ein fantasievolles Märchen ausgedacht, das mit viel Humor und Witz im ersten Teil beginnt und einen zweiten voller Abenteuer und Spannung beschert. Das historische Wien, das von den Türken belagert wurde, wird zum Ort von Intrigen und Kämpfen. Und mittendrin zwei Kinder aus dem 21. Jahrhundert. Kunstvolle Vignetten und originelle Illustrationen der Autorin begleiten die Begebenheiten, die die beiden vor echte Herausforderungen stellen. Ihr einziger Wunsch ist, zurück nach Hause, in ihre eigene Zeit. Und mit dessen Erfüllung sieht es schwierig aus.

224 Seiten toller Lesespaß, der eine überarbeitete Neuausgabe des 2009 erschienenen ›Osmann – Der Dschinn in der Klemme‹ ist, und die wundervolle Ankündigung, dass es sich bei diesem Abenteuer um Band 1 handelt. Gerne mehr davon!

Ute Krause: Verflixter Flaschengeist

Ein gefährlicher Wunsch

Bamberg: Magellan 2022

224 Seiten, 16 Euro

Kinderbuch ab 9 Jahren

