Kinderbuch | Brigitte Schär: Die Weihnachtsparty

Lola, Linus und Levin sind sauer: ausgerechnet über Weihnachten haben die Eltern den Großeltern einen Wellnessurlaub spendiert. Als Dankeschön für ihren Familieneinsatz und zur Regeneration. Aber die Drillinge sind der Meinung, dass es an Weihnachten Großeltern braucht. Und wenn die echten nicht verfügbar sind, muss halt Ersatz her. Ein amüsantes Fest, findet ANDREA WANNER.

Wer würde sich dafür besser eignen als der Weihnachtsmann? Die Drei sind trotz der ablehnenden Haltung ihrer Eltern begeistert. Der Weihnachtsmann tauge nicht für eine solche Rolle, finden sie. Und schließlich kämen die richtigen Großeltern ja auch bald zurück. Aber als die Eltern dann richtig wach werden an diesem Tag vor Weihnachten, sind ihre Sprösslinge verschwunden. Nicht ohne eine Nachricht am Badezimmerspiegel zurückzulassen: »wir haben schon gefrüschtukd unt gen jezt zum weinachzman«. Die besorgten Eltern machen sich natürlich sofort auf die Suche – und erleben eine Überraschung!

Brigitte Schär versammelt eine bunte Schar von Weihnachtsfiguren in dieser Geschichte. Da ist natürlich der Weihnachtsmann, der Nikolaus und Knecht Ruprecht. Und das Christkind. Aber auch holländische Gäste wie Sinterklaas und Zwarte Piet sind beim großen Treffen dabei, Babbo Natale und die alte Befana aus Italien, die Heiligen Drei Könige, Père Noël aus Frankreich, Hoteiosho aus Japan, Mamá Noella aus Equador und viele andere internationale Gäste aus der ganzen Welt, die alle etwas mit Weihnachten zu tun haben. Für ihr jährliches Treffen haben sie sich einen ganz besonderen Ort ausgesucht, verteilen dort Geschenke und machen sich gemeinsam über ein Buffet her, wo es von Panettone, Christstollen, Getreidebrei mit Rosinen und Nüssen bis zu Hühnereintopf mit Eiern, Hering und Kartoffelsalat alles gibt, was das Herz begehrt und man eben an den Festtagen zu sich nimmt. Heike Herold fängt in ihren farbigen Illustrationen die Stimmung dieses ganz besonderen Festes ein, an dem natürlich nicht nur die Drillinge, sondern auch deren Eltern staunend teilnehmen.

In erster Linie macht die Geschichte neugierig auf Weihnachtsbräuche an anderen Orten und Ländern. Schade, dass man an dieser Stelle nicht ein bisschen mehr darüber erfährt. Aber wer ein bisschen stöbert, findet im Internet viele interessant Seiten wie Weihnachten in aller Welt, Weihnachten weltweit oder Weihnachten – ein Fest für alle? mit Informationen und Nachdenkenswertem rund ums Fest.

Und wer mag, kann ja in diesem Jahr auch eine kleine grüne Gurke am Baum verstecken …

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Brigitte Schär: Die Weihnachtsparty

Illustriert von Heike Herold

Wuppertal: Peter Hammer Verlag 2022

48 Seiten, 14 Euro

Kinderbuch ab 6 Jahren

