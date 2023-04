Marty hat keinen besonders guten Start ins Leben. Der Vater hat die Familie verlassen, als Marty noch ganz klein war, die Mutter leidet am Messie-Syndrom und ihr Drang, Gegenstände aufzuhäufen und aufzubewahren machen das kleine Haus nahezu unbewohnbar. Der Junge versucht, in dem Chaos klarzukommen – und vergisst eigene Wünsche und Träume. Von ANDREA WANNER.

In der Schule ist Marty ein Außenseiter, der viel gehänselt wird. Bleibt die Zeit bei seinem Großvater im Schrebergarten, wo sie gemeinsam das Wachsen und Gedeihen der Pflanzen beobachten – und natürlich auch kräftig dafür arbeiten. Dann geschehen mehrere Dinge auf einmal. In der Schule lernt Marty die gehörlose Gracie kennen, deren größter Wunsch es ist, Tänzerin zu werden. Und zu seinem Geburtstag, den seine Mutter vergisst, schenkt ihm sein Großvater ein Samenkorn. Die Pflanze, die daraus wächst, gibt nicht nur Marty Rätsel auf. Am Ende entpuppt sich das gigantische Gewächs als ein Wunschkürbis, der durch die Träume der Menschen wächst.

Geschickt erzählt Caryl Lewis eine Geschichte mit sehr vielen realistischen Elementen, die sich genauso in der Realität zutragen, könnt und würzt sie mit einer Prise Magie. Vorsichtig dosiert öffnen die magischen Elemente eine neue Ebene, lassen die Figuren innehalten und über das nachdenken, was ist – und was sein könnte. Das eröffnet verblüffende neue Möglichkeiten und plötzlich scheint auch die verrückte Idee, mit dem Kürbis nach Paris zu reisen, im Bereich des Möglichen zu liegen.

Lewis zeichnet ihre Figuren sorgfältig und überzeugend. Sie formuliert Schwächen und Stärken und findet Wege, wie Probleme angegangen werden können: Manchmal mit ein bisschen Hokuspokus und Glück, manchmal aber auch mit professioneller Unterstützung. Darin liegt die große Stärke des Kinderbuchs, dass es nie in den Bereich der Fantasy abdriftet, sondern immer soliden Grund behält.

Mit zauberhaften Naturimpressionen, die den Alltag in dem kleinen Garten lebendig werden lassen und den amüsanten Illustrationen von George Ermos ist das eine gelungene Einstimmung auf den kommenden Sommer und auf das Wünschen, Träumen und Hoffen, das man nie verlernen darf.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Caryl Lewis: Ein Sommer voller Wunder

(Seed, 2022) Aus dem Englischen von Diana Steinbrede

Mit Illustrationen von George Ermos

München: Ars Edition 2023

288 Seiten, 15 Euro

Kinderbuch ab 9 Jahren

Reinschauen

| Leseprobe