Es ist gesund, es macht Spaß, es ist klimafreundlich, es bringt Kondition und man lernt und erfährt eine ganze Menge: beim Wandern. BARBARA WEGMANN stellt zwei Bücher vor, mit denen sie per Pedes durch ganz Deutschland kommen. Lassen sie sich inspirieren.

In der Theorie bin ich schon quer und längs durch Deutschland gewandert, allein: oft fehlt der Antrieb, man ist zu bequem, nimmt doch lieber das Auto. Aber, versprochen, diese beiden Bücher geben ganz schön viel Motivation. In diesem ersten Buch, »Wanderglück Deutschland«, habe ich denn auch sofort »mein« Kapitel gefunden: ›Einkehrwege‹! »Es gibt Wanderer, die ohne Aussicht auf eine schöne Schlusseinkehr keinen Meter gehen.« Diese Wanderer, so der Autor, seien schon »seltsam«. Die ausschließliche Rucksackverpflegung unterwegs sei für ihn keine Bedingung für eine schöne Wandertour. »Wenn ich wandere, möchte ich in eine andere, alternative Welt abtauchen. Alternativ zu dem, was ich daheim kenne. Und dann soll ich mir die Stulle zu Hause schmieren und im Wald verzehren?« Ich merke, wir sind seelenverwandt.

Zwischen neun und 16 Kilometer lang sind die Wege, die eine Schlusseinkehr versprechen. Auch die beschriebenen Wege der anderen Kapitel liegen absolut im Rahmen, sind zu bewältigen und die meisten vom Autor persönlich erwandert und erkundet. »Regelrechte Killer für das Wanderglück sind zu lange Touren, zu steile Anstiege, zu anstrengende Wege.« Ob es die »Quellwege«, die »Ausblickwege«, »Burgenwege«, »Flusswege«, »Weinwege« oder »Schluchten- und Wasserfallwege« beispielsweise sind, je mehr sie über dieses Wege-Potpourri lesen, desto neugieriger werden sie und schnell ist die Überlegung da, ob man bei der nächsten Shoppingtour nicht doch mal nach dem passenden Schuhwerk schauen sollte.

Flüsse, Täler, Schluchten, Berge, weite Seeblicke, wunderbare Wälder, Wasserfälle, zwischen Alpen, deutschen Mittelgebirgen, Seen und Meeresküste gibt es eine ganze Menge zu Fuß zu entdecken. In seinen von vielen Fotos begleiteten Texten beschreibt Andrack die ausgewählten Wege anschaulich und erzählt mit viel Verständnis für noch zurückhaltende Wanderfans dies und das zu Gegend, Weg, zu Natur und Sehenswürdigkeiten unterwegs.

Und seine Begeisterung schwingt immer mit, humorvoll und ansprechend. Zwar seien die Mittelgebirge dicht besiedelt, so Andrack, aber: »Am Lieserpfad zwischen Manderscheid und dem Gasthaus Alte Pleiner Mühle – immerhin 18 km lang – sehe wir keine Ortschaft, keinen Bauernhof, kein Wochenendhäuschen, keine Zäune … Natur pur.« Dieser Weg in der Eifel, so, der weit gewanderte Autor, der absolut schönste Weg.

Seine Beschreibungen sind mehr Inspirationen, mehr Impressionen denn genaue Darstellung der Verläufe der Wege, leider gibt es auch keine Links zu Karten oder weiteren Informationen. Die einzigen Hinweise betreffen den Start der Tour, die Länge und die zu bewältigenden Höhenmeter, bei längeren Wanderungen auch die einzelnen Etappen. Dennoch: egal ob in den Kapiteln »Gipfelwege«, »Römerwege«, »Familienwege«, »Quellwege« oder »Felsenwege«, das Buch versprüht geradezu Wanderlust und das auf gerade Sie wartende Wanderglück.

Das mit dem schlechten Wetter und der richtigen Kleidung übrigens, das sieht Manuel Andrack, Autor vieler Wanderbücher und Wanderer aus Leidenschaft, erfrischend anders: »Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung … Na, dann viel Spaß bei der Suche nach dem Wanderglück bei Dauerregen und Sturmböen! Ich bin bekennender Schönwetterwanderer-Sonne macht glücklich.«

| BARBARA WEGMANN

Titelangaben

Manuel Andrack: Wanderglück Deutschland

Zu Fuß die schönsten Wege zwischen Küste und Bergen entdecken

München: Verlag National Geographic 2023

208 Seiten, 34,99 Euro

