Kinderbuch | Der Kinder Kalender 2024

Irgendwann lernt man im Physikunterricht, dass man in einem fahrenden Zug wieder auf der gleichen Stelle landet, wenn man nach oben springt. Echt? Das sieht der Kinderkalender 2024 auf seinem Cover ganz anders. Wie so vieles, freut sich ANDREA WANNER.

»Mit Gedichten auf Entdeckungsreise« lautet das Motto und so sind wir ein ganzes Jahr unterwegs: Als Pinguine, die in einem Wagen von einer Ameise gezogen werden. Ein wahrlich erstaunliches Tier, das 18 Meter lang sein soll und Französisch, Latein und Javanisch spricht. Auf dem Tandem, mit Luise. Als schwimmender oder fliegender Vogelfischgepard. Als zwischen Blumen kauerndes Kaninchen, das den Frühling genießt. Als stabhochspringende Kuh. Als am Wettrennen mit Windhund, Gnu, Gepard, Hengst, Antilope und Gepard teilnehmende Schnecke.

Der Kinderkalender ist das i-Tüpfcheln im Kinderzimmer, seit Jahren von der ewig gleichen Stelle (zumindest hier im Haus) nicht wegzudenken. Jede Woche ein Gedicht in Originalsprache, bei der man seine Englisch-, Französisch- oder Italienischkenntnisse zum heiteren Gelächter der Zuhörenden testen kann, Portugiesisch und Türkisch ausprobiert – es sein denn, man verfügt über eine davon als Muttersprache –, sich bei Polnisch oder Norwegisch die Zunge verbiegt, beim Jiddischen wenigstens eine Umschrift in Lautschrift hat und über die kunstvollen japanischen, arabischen oder chinesischen Schriftzeichen freuen kann. Eine Übersetzung auf Deutsch, damit wir doch noch lesen können, was da steht. Dazu gibt es Woche für Woche eine bildliche Interpretation: mal frech und verschmitzt, mal zärtlich und verspielt, mal heiter und mal melancholisch: Abwechslungsreich und zum Entdecken einladend.

Eine poetische Reise um die Welt mit Bildern und Gedichten aus über 30 Ländern, explizit für Kinder zusammengestellt – und für alle, die den Kinderschuhen entwachsen sind, nicht minder spannend. Die Internationale Jugendbibliothek hat auch für das neue Jahr eine wundervolle Auswahl von 53 Gedichten und Bildern aus der ganzen Welt zusammengestellt: eine Reise durch Zeit und Raum, ein kleines Meisterwerk, das uns nicht nur 365, sondern im kommenden Jahr tatsächlich 365 Tage erfreut!

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Der Kinder Kalender 2024

Mit 53 Gedichten und Bildern aus der ganzen Welt

Herausgegeben: Internationale Jugendbibliothek

Frankfurt: Moritz 2023

UVP 24 Euro