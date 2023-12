Kinderbuch | Luke Adam Hawker: Der letzte Baum

Ein kleines Mädchen wächst in einer Welt auf, in der es keine Bäume mehr gibt. Die Menschen haben es geschafft, der verletzlichen Natur den Garaus zu machen. Sind wir am Ende der Geschichte angekommen? Es gibt Grund zur Hoffnung. Von ANDREA WANNER

Olivia geht zur Schule, wo sie immer als Letzte von ihrem Vater abgeholt wird. Die beiden haben eine innige Beziehung, fahren gemeinsam mit der Bahn heim und träumen sich zu Hause mit Büchern in andere Welten.

Und dann kommt der Tag, an dem Olivia mit ihrer Klasse das Baummuseum besucht, das vor vielen Jahren von den Menschen erbaut wurde, die die letzten der Baumgeneration waren. Das Mädchen sieht dort das große Gemälde eines knorrigen Baumes – und findet sich auf einmal in dem Bild wieder. Es ist der letzte Baum, der sie zu sich einlädt, und von dessen mächtiger Krone aus sich ein gewaltiger Anblick auf einen riesigen Wald bietet. Grenzenloses Staunen, Ehrfurcht, Neugierde und Furcht: ein Wechselbad der Gefühle begleitet diesen märchenhaften Ausflug in eine vergangene Welt. Nur ein Traum? Ein Souvenir in Olivias Hand erzählt eine andere Geschichte.

Der Sunday Times Bestseller-Autor Luke Adam Hawker erzählt poetisch und eindringlich ein Abenteuer, das nachdenklich macht. In zarten, detailreichen Schwarz-Weiß-Illustrationen lässt er die innige Vater-Tochter-Beziehung lebendig werden, zeichnet die geradlinigen Formen der Architektur nach, schrumpft die Menschen in dieser baumlosen Welt zu winzigen Ameisen. Und dann erwacht die Natur mit organischen Gestalten zum Leben, weist dem Menschen einen ganz anderen Platz zu, erfüllt mit Respekt und einem Schauder, dass das wirklich alles auf dem Spiel stehen soll.

Olivia ist nur ein kleines Mädchen, das einem großen Geheimnis auf der Spur ist. Ein Kind, das spürt, das die Wahrheit nicht in den verbauten Städten und ihrem monotonen Grau liegen kann, sondern dass die Wälder mit ihrem reichhaltigen Leben für die Menschen essentiell sind. Ein großes Wissen, das für einen neuen Anfang steht und gleichzeitig eine Mahnung an uns alle, es nicht so weit kommen zu lassen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Luke Adam Hawker: Der letzte Baum. Ein Samen der Hoffnung

(The Last Tree. A Seed of Hope, 2023)

München: Pattloch 2023

64 Seiten, 18 Euro

Bilderbuch ab 6 Jahren