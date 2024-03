Der Umgang mit Regeln ist nicht immer einfach und muss gelernt werden. Eine erste Lektion bekamen Bär und Wiesel in ›Zwei für mich und einer für dich‹. Jetzt geht’s weiter, freut sich ANDREA WANNER

Es riecht nach Zoff. »Morgen bestimme ich!«, heißt es da und das ich ist nicht nur mit einem Ausrufezeichen versehen, sondern auch noch unterstrichen. Da scheint es eine Auseinandersetzung zu geben, wenn man Bär und Wiesel anschaut, die einander demonstrativ den Rücken zukehren. Die beiden sind eindeutig sauer. Was ist passiert?

Als das Wiesel nach Hause kommt, spielt der Bär bereits mit dem Dachs. Und statt das Wiesel zu fragen, ob es vielleicht mitspielen möchte, begeht sein Freund den allerdümmsten Fehler überhaupt und fragt seinen ihn: »Magst du uns etwas zu essen machen?« Das wirft gleich zwei Probleme auf. Zum einen hat das Wiesel natürlich keine Lust, die beiden anderen zu bedienen. Zum anderen betrachtet er den Dachs als seinen Freund und erklärt dem Bär: »Du darfst nicht einfach mit ihm spielen!« Das ist natürlich Quatsch, denn Freunde gehören einem ja nicht und jeder kann mit jedem spielen. Erneut haben wir das Problem einer ungeraden Zahl, wobei sich anders als beim Teilen durch zwei die Lage ja dadurch lösen ließe, dass alle drei etwas zusammen spielen. Die Idee hat auch der Dachs, aber das erweist sich als schwierig.

Jörg Mühle erweist sich erneut als einfühlsamer Beobachter, der das Gezanke und Gestreite in wunderbar ausdrucksstarke Bilder fasst. Da wird gemault, beleidigt geguckt, geschimpft. »Du spielst das falsch!« lautet der Vorwurf und was einer vorschlägt, findet mindestens einer der anderen doof oder langweilig. Mühle verteilt Spielzeug auf dem Waldboden, lässt über Spielregeln diskutieren und Anregungen verwerfen. Es will einfach nichts werden mit dem gemeinsamen Spiel. Und dann muss der Dachs nach Hause. Ein verkorkster Nachmittag? Kein bisschen, finden die drei.

Für Kinder ist das alles sehr nahe und nachvollziehbar. Und Erwachsene können sich nicht nur blendend beim Vorlesen amüsieren, sondern vielleicht auch sogar noch etwas lernen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Jörg Mühle: Morgen bestimme ich!

Frankfurt am Main: Moritz Verlag 2024

32 Seiten, 14 Euro

Bilderbuch ab 4 Jahren

