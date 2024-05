Kinderbuch | Polle # 10. Comic-Magazin

POLLE ist ein Comic-Magazin, mit dem Kinder ganz wunderbar in die Welt der Comics einsteigen können, weil es ein buntes Sammelsurium ganz unterschiedlicher Künstler:innen und Stilrichtung ist. Jetzt ist Heft 10 erschienen zum Thema MUT. Total gelungen, findet ANDREA WANNER.

An Comics muss man sich herantasten, sie lesen lernen. Für eine Generation, die mit Micky Maus und Fix und Foxi groß geworden ist, ist das Neuland, was den Kindern da heute präsentiert wird: ernste Themen, Verrücktes, Dinge nah am Kinderalltag, Geschichten über Heldinnen und Helden und Verliererinnen und Verlierer… Und jede Story ist anders, hat ihren eigenen, unverwechselbaren Strich, ihre eigene Art zu erzählen. Die Illustratorin Helena Baumeister meint: „Comics und Illustrationen können wie Fusionen vom Besten von Film und Literatur gleichzeitig sein“. Treffender kann man es eigentlich nicht beschreiben.

Was ist eigentlich Mut? Klar, da denken viele an gefährliche Situation, in denen man seine Angst überwinden muss. Manchmal kann es aber auch bedeuten, dass die Lage gar nicht so bedrohlich ist und man trotzdem Mut braucht, um die eigene Komfortzone zu verlassen.

Minna und Dirk, zwei Milben und damit eher ungewöhnliche Helden, erleben einen Raus-Schmiss im ganz wörtlichen Sinne: ihr wunderbarer Teppich, auf und in dem sie leben wird ausgeschüttelt und Helena Baumeister erzählt, wie sie sich eine neue Bleibe suchen müssen. Anke Kuhl beschreibt ein Bauernhoferlebnis und Jörg Mühle eine ganz echte Mutprobe.

Den Song „Das Ramtamtier“ von Jens Rassmus kann man sich im Internet anhören und auch anderes gibt es zum Download. POLLE erscheint – werbefrei – zweimal im Jahr beim Péridot Verlag und kann natürlich auch abonniert werden.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Polle # 10. Comic-Magazin

Köln: Péridot-Verlag 2024

Ab 7 Jahren