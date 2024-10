Kinderbuch | Die Fan-Brüder: Barnaby ausgepackt!

Neues ist reizvoll und erfreut sich besonderer Beliebtheit. So ist es auch mit Barnaby, einem ganz reizenden Kuscheltier. Er macht ein kleines Mädchen sehr glücklich – bis eine neue Serie auf den Markt kommt, noch aufregender, noch bunter. »Eine ganz besondere Geschichte«, findet ANDREA WANNER.

Zunächst wartet das kleine, rosarote Tier, halb Maus und halb Elefant, gut verpackt in einer Schachtel in einem Laden, der nur perfekte Kuscheltiere verkauft und auch genauso heißt. Es gibt eine Menge unterschiedlicher Wesen vom Panda Pops über den Kleinen Pieps und dem Kakti, bis zu Jelly und PomPom, in allen nur erdenklichen Farben. Barnaby ist ein Einzelstück, der letzte seiner Art. Er wartet, eigentlich ziemlich selbstbewusst und doch ein bisschen irritiert, wenn wieder ein anderes Kuscheltier verkauft wird. Aber eines Tages ist es so weit. Ein Mädchen sucht sich genau ihn aus und will nichts anderes. Eine himmlische Zeit beginnt.

Er wird fotografiert, verkleidet, lernt Zauberkunststücke und denkt sich den besten Trick, »Karussell im Kopf« selber aus. Er träumt mit der Kleinen aus der Wiese, hilft beim Abwasch, bekommt vorgelesen, sie gehen spazieren und gemeinsam schauen sie sich samstags im Fernsehen die Geschichten von Barnaby und seinen Freunden an. Aber all das Schöne hat ein Ende, als es eine Sorte gibt: Regenbogen-Barnabys. So einen will seine Freundin jetzt haben. Als der Vater es ihr nicht erlaubt, spielt sie nur noch halbherzig und immer seltener mit ihrem heißgeliebten ehemaligen Liebling. Der ist so gefrustet, dass er eines Tages bei einem Spaziergang das Weite sucht.

Und jetzt? Barnaby beginnt ein neues Leben. Nicht mal ein schlechtes. Eichhörnchen werden seine neuen Freunde. Und die Erinnerung an die Zeit im Kinderzimmer verblasst allmählich.

Liebevoll und ausführlich erzählen die Fan-Brüder Eric, Devin und Terry diese Liebesgeschichte, die dann doch nicht bei den Eichhörnchen endet. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere an Barnbabys Vorgänger, Barnabus, der im »Projekt Barnabus« schon vor vier Jahren als Mängelexemplar unter einer Glasglocke in einem Keller des Ladens von Perfekte Haustiere sein Dasein fristet und von der Welt auf der Erde träumt. Schön damals waren es die fantasievollen Illustrationen aus gewagten Perspektiven, die verzauberten. Sie tun es erneut.

Wenn das Elefäntchen mit Regenschirm an der Leine durch Pfützen stapft und sonst nur die großen braunen Herrenschuhe, grüne Hosenbeine und die Backsteinhäuserwand zu sehen ist, erzählt das viel von Einsamkeit und Traurigkeit. Wenn Barnaby mit der Maus im dunklen Mauseloch ausharrt und durch den Eingang nur ein Teil des Katzenmauls und das linke gelbe Auge des lauernden Raubtiers zu sehen sind, spürt man die Anspannung und Angst. Und die zärtliche Vorlesestunde, wenn Barnaby sich unter die Bettdecke kuschelt, zeigt so viel gemeinsame Zuneigung und Nähe, dass man sich gern dazulegen würde.

Da kriecht er aus seiner Kiste auf dem Cover und es sieht aus wie ein Zauberkunststück. Möchten man ihn mit den großen Kugelaugen nicht sofort drücken und ihn vor allem Bösen beschützen? Drücken wir ihm die Daumen!

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Die Fan-Brüder: Barnaby ausgepackt!

(Barnaby Unboxed!)

Berlin: Jacoby und Stuart 2024

80 Seiten, 20 Euro

Bilderbuch ab 5 Jahren

Reinschauen

| Leseprobe