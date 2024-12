Kinderbuch | Die zertanzten Schuhe

»Es war einmal ein König, der hatte zwölf Töchter, eine immer schöner als die andere.« So beginnt das Märchen ›Die zertanzten Schuhe‹, zu finden in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. ANDREA WANNER gefiel die Umsetzung von Patricia Thoma in ihrem gleichnamigen Bilderbuch besonders gut.

Leider haben die Königstöchter ein Geheimnis, dem ihr Vater unbedingt auf die Spur kommen will. Viele Prinzen lassen ihr Leben bei dem Versuch, herauszufinden, wie es zu den allmorgendlich zertanzten Schuhen kommt – aber wer es nach drei Tagen und drei Nächten nicht geschafft hat, muss sein Leben lassen. Und das sind wohl etliche.

Bis eines Tages ein Soldat vorbeikommt, der nicht nur ziemlich clever ist und den Trick mit dem angebotenen Wein durchschaut, sondern auch von einer alten Frau mit einem Zaubermantel ausgerüstet wurde. Wohin also verschwinden die jungen Damen nachts aus dem abgeschlossenen Schlafsaal, in dem ihre zwölf Betten stehen? Sollte es ihm tatsächlich gelingen, ihr Geheimnis zu lüften?

Patricia Wilhelm hat aus diesem Zaubermärchen ein Schattenspiel gemacht – das sicher als Aufführung nach mehr Zauber entwickelt. Aber auch so ist das muntere Treiben des vergnügten Dutzends wirklich magisch. Als Bühne dient die Doppelseite des querformatigen Bilderbuchs. Sie bietet viel Platz und zeigt in einer ersten Szene unter dem Kerzenlüster des Schlafgemachs die dunkle Silhouette der Mädchen, sieben auf der linken, fünf auf der rechten Seite des Buches. Schon diese Asymmetrie sorgt für erwartungsvolle Spannung. Sie knien hintereinander und jede kämmt jeweils die Haare der vor ihr Knieenden. Zwölf sind eine Menge. Sie bevölkern die Schauplätze, mal tanzend, mal schleichend, immer dunkel und geheimnisvoll. Man folgt ihnen durch schimmernde Gänge, wo der Hintergrund Anklänge an die Sternennacht von van Gogh hat, sieht ihre völlig demolierten Stiefelchen und Schuhe und spürt, dass man da einem großen Geheimnis auf der Spur ist, das einst Jacob und Wilhelm Grimm zu Papier brachten.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Die zertanzten Schuhe

Illustrationen von Patricia Thoma

Historischer Text von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm

Birkenwerder: Edition Bracklo 2024

44 Seiten, 22 Euro

Bilderbuch ab 4 Jahren