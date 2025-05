Wir Erwachsenen haben doch echt keine Ahnung, mit was für Gefahren unsere lieben Kleinen aufwachsen. Zum Glück nimmt uns Emil mit in die wahre Welt und zeigt uns, wie er sich da behauptet, freut sich ANDREA WANNER.

Wir erfahren es im allerersten Satz: »Emil ist ein echter Abenteurer, einer von der ganzen harten Sorte.« Er hat seinen Beobachtungsposten eingenommen, ganz oben und beobachtet von dort »das Treiben der blutrünstigen wilden Geschöpfe«. Schade, an der Stelle sehen wir zwar nur, wie Emil aus einem der Fenster im obersten Stock schaut, aber natürlich zweifeln wir keine Sekunde daran, dass es da unten wirklich ganz schrecklich zugeht. Und Emil das aushält! Und was machen die »Weichlinge«? Sie scheinen zu schlafen, mit offenen Augen und kleinen Geräten in der Hand. Kein Wunder, dass Emil sich diesem Stamm nicht zugehörig fühlt und gern einen weiten Bogen um sie macht. Aber überall lauern Gefahren: Grizzlybären, die gewärmt werden wollen; Zimmertiger, die fürchterliche Krallen haben; Jasmin-T (»T wie Tiger«), deren sympathisches Äußeres täuscht; Strudel und Stromschnellen; ein Todesschlund …

Das Bilderbuch von André Bouchard lebt von der Diskrepanz von Text und Bild. Was die Worte suggerieren, ist das was, was Emil erlebt. Die Bilder erzählen eine andere Geschichte. Da wird, wie auf dem Cover, der Versuch einen Strumpf anzuziehen, zum gnadenlosen Kampf mit einer Schlange. Die Badewanne verwandelt sich in einen tosenden Ozean, im Wohnzimmer sind tollkühne Sprünge gefordert, um nicht in einem Lavastrom zu landen.

Emil, der im französischen Original Martin heißt, ist ein liebenswerter Kerl, der ganz in seiner Fantasiewelt versinkt. Bouchards trockenem Humor, mit dem er bereits in ›Ein Tag im Leben einer Fee‹ verzauberte kann man sich nicht entziehen. Und der Lebendigkeit seiner Illustrationen noch weniger. So sieht die Welt aus Augen eines Kindes aus!

| ANDREA WANNER

Titelangaben

André Bouchard: Emil – der Alltagsheld

(Martin l’aventurier en pyjama, 2023)

Aus dem Französischen von Walther Fekl

Berlin: Schaltzeit Verlag 2024

42 Seiten, 15 Euro

Bilderbuch ab 3 Jahren

