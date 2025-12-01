Kinderbuch | Weihnachtsbilderbücher

… gehört es zu den ganz schwierigen Aufgaben, unter der großen Zahl der Bilderbücher zu Winter und Weihnachten einige wenige auszuwählen, die besonders sind. ANDREA WANNER verrät, welche drei es ihr dieses Jahr besonders angetan haben.

Eine der verblüffendsten Geschichten ist ›Schnee‹ von Kaori Tajima. Die in Tokio lebende Künstlerin, die Grafikdesign an der Musashino Art University in Tokio und Seidenmalerei am Institute of Technology in Rochester studiert hat, überrascht dabei weniger mit dem Abenteuer des kleinen Häschens, dessen Freunde sich nach und nach alle zum Winterschlaf zurückziehen, bis es ganz alleine zurückbleibt, sondern vor allem durch eine Farbigkeit, die man bei diesem Thema und Titel nie erwarten würde.

Der kleine Schneehase stromert durch den rot leuchtenden Herbstwald und gemeinsam mit dem Eichhörnchen erlebt er, wie eine erste zarte Schneeflocke vom Himmel fällt. Müde verschwindet der Eichkater in seinem Nest. Es werden mehr Flocken und auch die beiden Laubfrösche suchen sich einen Unterschlupf. Die Zahl der hingetupften weißen Flecken auf rotem Grund wächst, bald schon sieht die Landschaft aus wie ein Fliegenpilz, rot mit weißem Punkten. Es schneit weiter und weiter, Flöckchen neben Flöckchen, schon sind Bäume und Laub kaum mehr zu erkennen, und während sich auch Dachs und Bär zum Winterschlaf zurückziehen, ist der kleine weiße Hase in dem Schneetreiben kaum mehr auszumachen. Seite um Seite werden mehr weiße Punkte aufgetupft. Ehe das Häschen ganz verschwunden ist in der weißen Masse, taucht seine Mama auf, die auch ihn nach Hause holt. Die Welt ist tief verschneit und zwei Hasen, nur noch als Umrisse zu erkennen, gehen auch schlafen.

Wie wunderbar hier mit Farbe gezaubert wird, wie eine Jahreszeit die andere ablöst. Es braucht nur ganz wenige Worte – und viel Farbe. Das Cover ist auf der Vorderseite rot und hinten weiß, eindrücklicher kann man den ersten Schnee wirklich nicht erleben.

Bei Marie Tibi und Tatjana Mai-Wyss ist es eine ungewöhnliche Geschichte ungewöhnlich mit sehr liebenswerten Illustrationen – wir kennen Wyss aus ›Uhuwe liest vor‹ oder aus ›Der Waldbuchclub‹: sie schafft bezaubernde Figuren, die man direkt ins Herz schließt. So auch das kleine Weihnachtssternchen, das zusammen mit all dem anderen Christbaumschmuck auf der Bühne darauf wartet, heruntergeholt zu werden und den Weihnachtsbaum zu zieren. Schneemann, der kleine Engel, der Pinguin, Glöckchen und die zerbrechliche Glaskugel haben das alles schon erlebt, nur für Sternchen ist es eine Premiere: es wurde erst im Januar, also nach dem letzten Weihnachten gekauft. Zu einem Sonderpreis, weil es schon an einem Zacken ein bisschen lädiert war. Die Spannung steigt, die Laune ist bestens und alle sind aufgeregt, als sie in ihrer großen Kiste ins Weihnachtszimmer getragen werden. Das Schmücken des Baumes beginnt, alle finden ihren Platz – und am Ende liegt nur noch das Sternchen in der Kiste. Darf es nicht mit an den Baum? War alles Warten, alle Vorfreude umsonst?

Aus der Sicht eines eher unscheinbaren kleinen Dekosterns wird Weihnachten zu einem echten Wunder. Mai-Wyss gönnt uns besondere Blicke in und aus der Kiste und Marie Tibi erzählt aus der Sicht von ganz neuen Akteuren. Was wäre Weihnachten mit einem Tannenbaum ohne Kerzen, Kugeln und Girlanden? Wie wunderbar, das Behängen des großen Baumes mitzuerleben, die lächelnden Kugeln mit ihren runden Gesichtern zu bewundern, in denen sich Weihnachtsfreude widerspiegelt. Und das Sternchen? Es wäre nicht Weihnachten, wenn es nicht auch noch seinen Platz finden würde. Und zwar einen ganz besonderen.

In Nummer 3 in dieser Liste erzählen Mac Barnett und Sydney Smith davon, wie endlich auch der Weihnachtsmann sein Fest bekommt. Er, der das ganze Jahr über Geschenke vorbereitet, um sie an Weihnachten zu verteilen, kehrt nämlich anschließend einfach nach Hause zurück, gönnt sich eine Stunde mehr Schlaf als sonst – und das war’s. Ausgerechnet er, der alles dafür tut, dass alle am Fest glücklich sind, soll das Christfest selber nicht feiern? Die Wichtel können es nicht fassen und beschließen gemeinsam, etwas dagegen zu unternehmen. So bringen sie ihm am Weihnachtsmorgen das Frühstück ans Bett, holen mit ihm einen Tannenbaum, stricken einen Wollstrumpf, auf dem Santa steht und schmücken den ganzen Nordpol mit Lichterketten. Auch sonst lassen sie sich einiges einfallen und der Weihnachtsmann ist so begeistert, als er von einer Gestalt mit weißem Bart und rotem Mantel beschenkt wird, als er die originellen – und sich durchaus ähnelnden – Geschenk der Wichtel auspackt und Gewürzkuchen, Weihnachtspudding, Knabbergebäck und unzählige andere Leckereien genießt, dass er von da ab, wir ahnen es, jedes Jahr Weihnachten feiert. Der Illustrator Sydney Smith fängt mit farb- und ausdrucksstarken Bildern die heimelige Atmosphäre des Fests ein. Sein expressiver Pinselstrich, die einfachen Formen und die Farbkontraste schaffen eine ganz besondere Stimmung, die mitten in dieses unglaubliche Erlebnis am Nordpol versetzt.

Bücher gehören natürlich auch dazu. So zeigt eine Szene die durch ein Kaminfeuer erleuchtete Stube des Weihnachtsmannes. Er selbst sitzt neben dem Christbaum auf einem Schaukelstuhl, zu seinen Füßen zahlreiche, ihm zugewandte Wichtel, die lauschen, wie er aus einem in Leder gebundenen dicken Buch vorliest:

»Er hat einen weißen Bart und hält sich den Bauch, wenn er lacht.

Glöckchen klingeln an seinem Schlitten in der Nacht.«

| ANDREA WANNER

