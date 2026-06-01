Sympathiepunkte kann Kasimir erst mal keine sammeln. Nicht, weil er einen Vogel hat, sondern weil er keinen hat. Er ist ein eifriger Planer und kümmert sich rührend – aber nur um sich selbst. ANDREA WANNER war gespannt, wie es weitergeht.

Ein egoistischer Planer

Der kleine Hase schuftet von morgens bis abends. Er sammelt Beeren sowie Gemüse und schleppt alles in einem kleinen Wägelchen zu seinem Baumhaus. Dort wird gesaftet und geschnippelt: Er füllt Holundergulasch und Knoblauchsaft in Gläser, trocknet Pilze und kocht Kastanienbrei, bis seine Speisekammer bis zur Decke gefüllt ist. Von ihm aus kann der Winter kommen!

Doch als der erste Schnee fällt, stehen das junge Reh, der Biber und die Maus vor seiner Tür. Alle bitten um ein bisschen von Kasimirs üppigen Vorräten. Der Hase rastet vollkommen aus: »Sammelt doch selbst, ihr faulen Tiere! Ich werde euch keine einzige Beere abgeben.« Prompt verriegelt er die Tür hinter sich und genießt sein gemütliches Leben. Nur ganz gelegentlich denkt er an die anderen, die es nicht so gut haben. Aber er weiß sich abzulenken und backt einen Kuchen. Bis aus dem, was er für eine Kastanie hält, ein kleiner Vogel schlüpft: hungrig, unternehmungslustig und frech. Der kleine Gast stellt Kasimirs Bude auf den Kopf – und verändert den griesgrämigen Miesepeter grundlegend.

Ein Fest für Auge und Herz

Die kunstvollen Illustrationen von Eliane Schädler machen das Buch zu einem echten Erlebnis für Auge und Herz. Der sanfte, pastellige Farbstil ist perfekt auf die verschiedenen Jahreszeiten und die wechselnde Stimmung des Hasen abgestimmt. Die großformatigen Zeichnungen nehmen deutlich mehr Platz ein als der Text. Sie laden Kinder aktiv dazu ein, die gemütliche, vollgestopfte Bude des Hasen und das wuselige Leben im Wald genauer zu erkunden.

Das Original erschien bereits 2023, jetzt gibt es die handliche Midi-Ausgabe, eine wunderbare, moderne Adaption des klassischen Ameise-und-Grille-Themas. Die stimmungsvolle Bildsprache zeigt einfühlsam, dass Teilen und Gesellschaft das Leben erst wirklich schön machen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Eliane Schädler: Kasimir hat einen Vogel

Nürnberg: klein & groß Verlag 2026

32 Seiten, 12 Euro

Bilderbuch ab 3 Jahren