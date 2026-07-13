Kinderbuch | Anna Benotto: Reisen

Den Rucksack geschultert und los geht’s. Ein Bär hat große Pläne und hält seine Stationen in einem Reisetagebuch fest. Da bekommt man sofort Lust, auch aufzubrechen, findet ANDREA WANNER.

Wo er überall war, erfahren wir in einem kurzen Text am Ende der Geschichte. Da sind so exotische Ziele dabei wie die Insel Socotra im Indischen Ozean, aber auch die engen Gassen Venedigs oder ein Markt in Hongkong waren Orte, die er besuchte. Aber eigentlich muss man nur die Augen aufmachen und ihn begleiten.

Es geht nicht nur um seine Reise, sondern vielmehr ums Reisen ganz allgemein. Nicht nur Menschen reisen aus einer Kombination von Push- und Pull-Motiven, dem Wunsch nach Abstand, Erholung und Flucht vor dem Alltagstrott einerseits und andererseits ziehen Neugier, die Faszination für andere Kulturen, Abenteuerlust und der Drang nach Selbstverwirklichung an neue Orte.

Vom Minimalisten bis zum Flieger

Auch im Tierreich scheint es ganz unterschiedliche Reisetypen zu geben. Da sind die, die sich ausführlich vorbereiten und die, die lieber zu Hause bleiben. Es gibt welche, die ganz schnell von A nach B kommen wollen und solche, die sich sehr viel Zeit lassen. Es gibt Gruppenreisende und Individualisten, die alleine unterwegs sein möchten.

Anna Benotto braucht kaum Worte und nur ganz wenig Farbe, um eindrücklich vom besonderen Reiz des Reisens zu erzählen. Die mit feinen Strichen zu Papier gebrachten Bleistiftzeichnungen zeichnen sich sowohl durch wundervolle Details als auch ungewöhnliche Perspektiven aus. Da hält der Bär die Karte der historischen Altstadt von Venedig in Pfoten in Form eines großen Fisches vor sich, in der Mitte elegant durch den geschwungenen, s-förmigen Canal Grande durchtrennt, der wie die Wirbelsäule des Fisches aussieht. Er hält sich kunstvoll geschnitzte Masken vors Gesicht oder zeigt seinen Minimalismus in Form der beiden einzigen Utensilien, die man unbedingt zum Verreisen braucht: Zahnbürste und Zahnpasta. Wir erleben Zugvögel ausgestattet mit enganliegenden Lederhauben mit Kinnriemen, die Piloten in der Ära der offenen Cockpits trugen, und zauberhafte Orchideenblüten, versteckt im Dschungel von Bananenblättern. Ameisen wuseln übers Blatt und überall lockt Weite.

Ein philosophischer Augenschmaus

›Reisen‹ ist weit mehr als eine Aneinanderreihung von Urlaubsschnappschüssen. Durch die feinsinnige Verknüpfung von humorvollen Tiercharakteren mit universellen Reisemotiven regt das Buch zum Nachdenken über das eigene Unterwegssein an. Benottos Kunstwerk feiert die Entdeckung der Welt mit einer angenehmen Entschleunigung und zeigt, dass das größte Abenteuer oft im detailreichen Blick auf das Fremde liegt. Ein poetisches und visuell herausragendes Bilderbuch, das Fernweh weckt und gleichzeitig das Herz wärmt – absolut empfehlenswert für kleine und große Weltenbummler.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Anna Benotto: Reisen

(Viaggi, 2023) Aus dem Italienischen von Christel Rech-Simon

Heidelberg: Carl-Auer Kids 2026

48 Seiten, 20 Euro

Bilderbuch ab 4 Jahren

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Reinschauen

| Leseprobe