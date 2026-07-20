Wilma ist Umzüge gewohnt. Ihre Eltern – der Vater Italiener, die Mutter Deutsche – arbeiten als Altertumsforscher und ziehen stets in die Nähe ihres aktuellen Forschungsortes. Dieses Mal verschlägt es die Familie in eine heruntergekommene Villa an einem oberitalienischen See. Was im Sommer malerisch wirkt, präsentiert sich in der kälteren Jahreszeit passend zur unheimlichen Geschichte: düster und voller Nebel. Ein atmosphärischer Schauplatz, den ANDREA WANNER als außerordentlich spannend erlebt.

Eine geheimnisvolle Begegnung

Kontakte zu Gleichaltrigen fallen Wilma anfangs schwer, da sie noch nicht besonders gut Italienisch spricht. Umso größer ist die Freude, als sie am See ein Mädchen in ihrem Alter kennenlernt. Letizia ist blass und wirkt kraftlos; sie ist die Großnichte von Signora Lombroso, der Vermieterin der Villa. Nach dem ersten kurzen Treffen wartet Wilma ungeduldig auf ein Wiedersehen. Doch das nächste Treffen birgt ein düsteres Geheimnis: Letizia vertraut ihr an, dass sie nicht mehr lange zu leben hat. Ein uralter Fluch lastet auf ihrer Familie. Keine erstgeborene Tochter vollendet das fünfzehnte Lebensjahr. Sechs Mädchen starben bereits auf mysteriöse Weise – und Letizia soll das siebte und letzte Opfer sein.

Rationaler Verstand gegen den Fluch

Wilma ist ein bodenständiges Mädchen. Geschichten über Flüche gehören für sie eigentlich in das Reich der Märchen. Trotzdem glaubt sie ihrer neuen, recht herrischen Freundin und setzt alles daran, die drohende Katastrophe abzuwenden. Dass die Autorin Martina Wildner wunderbar gruselige Abenteuer zu Papier bringen kann, hat sie bereits mit Büchern wie ›Das schaurige Haus‹ oder ›Grenzland‹ bewiesen. Verfluchte Häuser, Alpträume, unheimliche Geräusche, reale Bedrohungen und dunkle Fantasien treffen hier auf einen klugen, rationalen Kopf. Wilma lässt sich nicht so leicht einschüchtern und nimmt die Ermittlungen auf: Was geht an diesem See wirklich vor? Und welches tödliche Geheimnis verbergen die Bilder des Malers Alessandro Renzi?

Martina Wildner liefert einen hochspannenden, atmosphärischen Pageturner, der die Grenzen zwischen messerscharfem Detektivsinn und schaurigem Grusel perfekt ausreizt. Ein absolut empfehlenswertes Buch für alle, die intelligenten Nervenkitzel lieben.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Martina Wildner: Letizia und der unheimliche Fluch

Weinheim: Beltz & Gelberg 2026

208 Seiten, 15 Euro

Jugendbuch ab 12 Jahre