//

Heiter bis lustig

Bühne | ›Dobbelmord im Aldersheim‹

Zwischen Doktorspielen, Falschparkern, ausgehend von einem ersten Mord, auf den ein zweiter folgt – um all das dreht sich ›Dobbelmord im Aldersheim‹. Das kriminalistische Lustspiel in drei Akten von Jürgen Hörner lässt einen in der »Badisch Bühn‘« in Karlsruhe-Grünwinkel auf- und mitlachen. Manches wirkt heiter, manches skurril – wie im echten Leben eben. Von JENNIFER WARZECHA

Schauspieler auf einer kleinen BühneJürgen Hörner selbst spielt überzeugend Cornelius Freiherr von Jause-Höllburger, einen Heimbewohner, den nicht nur Altersbeschwerden, sondern auch Fragen wie nach Geschlechtsverkehr im Alter plagen. Einmal, als er sein Leid beklagt, gibt ihm kaltblütig eine andere Heimbewohnerin, Serafine Morgenwüst (witzig und authentisch: Monika Kerpe), den Tipp, er solle doch den Finger in die Steckdose stecken. Dann komme er nach dem Herzstillstand dem Ende seiner Leiden näher. Zwischen makaber, skurril und lustig bewegt sich auch der Moment, als die Politesse im Ruhestand und Heimbewohnerin, Lukrezia Frühbeis (unterhaltsam und stellenweise einfach zum Tot-Lachen: Nora Schwedes), zugibt, dass sie sich vom ersten Mordopfer Guntram Poltermann erpressen ließ und ihm jedes Mal zum Essen ihr Gebiss geliehen hat. Ihr selbst ist das in dem Moment, in dem sie das sagt, sichtlich genauso unangenehm wie der Mehrzahl des Publikums dieser gut besuchten Vorstellung.

Immer wieder Gelächter erntet die Schauspielerin, wenn sie ihr Fernglas zückt und Falschparker beobachtet, wie im vergangenen Berufsleben. Auf den Genuss kommt auch Kriminalhauptkommissar Isidor Riegel (seiner Funktion gemäß teilweise herrisch, aber gerade dadurch professionell: Markus Künstler). Seine Praktikantin Julia Häppchen (selbstbewusst, gewitzt und überzeugend: Susanne Heidt) klärt ihn darüber auf, dass sein Auto im Halteverbot steht. Während sie rausstürmt, um auf Geheiß ihres Chefs das natürlich zu verhindern, kommt sie anschließend mit dem zweiten Mordopfer, das mit den Füßen kopfüber in der Mülltonne steckt, herein. Im Fokus steht aber das erste Mordopfer Poltermann. Über ein »Notizbüchle« finden Schauspieler und Publikum heraus, was so alles in den einzelnen Figuren steckt. Lars Pfaffelhuber, der Pfleger (gewitzt und gewieft: Uwe Kaucher), der immer wieder keck und mutig ins Geschehen eingreift, beispielsweise soll für einen Freund Drogen organisiert und an seine Adresse haben liefern lassen. Das zweite spätere Mordopfer Serafine Morgenwüst hatte ihm geholfen, seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Auch womit Poltermann sie erwischt hat, erfährt man im Stück. Zeuge eines Wortwitzes wird das Publikum, als die Praktikantin des Kriminalhauptkommissars und vom Freiherr angebetete Julia Häppchen das Notizbuch findet und es auf Anweisung ihres Chefs in eine »Guck«, d. eine Tüte, packen soll, um zu vermeiden, dass ihre Fingerspuren an das Buch gelangen. Weil sie die Sache mit dem Wort »Guck‘!«, d.h. »Schau‘ mal!«, verwechselt, hat sie es in der Hand. Der Chef verzweifelt schier, ist aber umso begeisterter, als gerade Häppchen das Geschriebene entziffert und eine herausgerissene Seite durch ihre Kenntnisse aus dem Leistungskurs »Kunscht« rekonstruieren kann. Nach der Pause, bei der man wie zuvor Speisen und Getränke des Restaurants, dem die Bühne angehört, genießen kann, geht es spannend und lustig weiter.

Mehrere Schauspieler auf einer Bühne
Trotz seines selbstbewussten Auftretens merkt Cornelius Freiherr von Jause-Höllburger (authentisch, überzeugend und witzig: Jürgen Hörner) im Stück immer wieder sein Alter.

Das Geschäft mit dem Tod

Zum Schreien komisch bei dieser Aufführung ist aber Leichenbestatter Viktor Fröhlich (einfach witzig und überzeugend: Thomas Munz). Er macht immer wieder makabre Witze über seine »Kundschaft«, die Toten also, die den Nerv des Publikums eindeutig zu treffen scheinen, wie begeistertes Klatschen und Lachen beweisen. Auch dieses Mal kommt das Publikum voll auf seine Kosten – und aus dem Lachen nicht mehr heraus. Klasse!

Titelangaben
Dobbelmord im Aldersheim
Badisch Bühn, Mundarttheater Karlsruhe
Spieltermine: 03.07.2026 – 25.07.2026
Nächster Spieltermin: 24.07.2026
20:15 Uhr bis 22:30 Uhr

Mitwirkende
Angela Gärtner-Saurano, Sabine Haffner, Susanne Heidt, Jürgen Hörner, Uwe Kaucher, Monika Kerpe, Markus Künstler, Thomas Munz, Nora Schwedes
Regie: Jürgen Hörner

Tags:

Ihre Meinung

Your email address will not be published.

Ein Mädchen äuft vor einer Bergkulisse auf einen kleinen Friedhof zu, der im Nebel liegt
Voriger Artikel

Nebel, Magie und Verstand

Weitere Artikel der Kategorie »Bühne«

Please no unnecessary drama, baby!

Bühne | Im Porträt: Die Hamburger Regisseurin Denise Stellmann

Die Hamburger Jung-Regisseurin Denise Stellmann ist klein und süß – auf den ersten Blick. Denn sie spricht aus, was viele nicht einmal zu denken wagen. Ein Porträt über ein junges, (bühnen)reifes Leben voller Emotionen jenseits bekannter Künstlerklischees und -attitüden. Denn die Bühnenkunst soll in ihrer Vorstellung vor allem eins: Bewegen. Von MONA KAMPE

Oper als Arbeit

Film | Auf DVD: Die singende Stadt. Calixto Bieitos Parsifal entsteht Wer ein Theater oder eine Oper besucht, sieht auf der Bühne ein abgeschlossenes Kunstwerk. Nicht zu erahnen ist, wie viel Stunden Arbeit von unzähligen Menschen, von denen sich nur ein kleiner Teil nach der Vorstellung verneigt, zu diesem Ergebnis geführt haben. Unter diesem Gesichtspunkt ist es zu verstehen, wenn die Beteiligten verärgert auf jede negative Kritik reagieren. Sie ist ja auch eine Missachtung der Anstrengungen, die sie investiert haben. Von THOMAS ROTHSCHILD

Leibhaftiger Wahnsinn

Bühne | Shakespeares Richard III. im Stadttheater Pforzheim Es ist kein Stück wie jedes andere und noch dazu sehr selbst-reflexiv – William Shakespeares (1564 – 1616) ›Richard III‹ (in dieser Fassung als Stückprojekt nach der gleichnamigen Tragödie von Shakespeare, in Deutsch von Thomas Brasch) erobert das Podium und die Zuschauer des Stadttheaters Pforzheim. JENNIFER WARZECHA war dabei.

Der ganz normale Alltagswahnsinn

Bühne | Badisches Staatstheater Karlsruhe: Der Gott des Gemetzels

Der entsetzte Blick geht schier ins Herz. Verzweiflung, Leere – alles ist in ihm drin. Und nein, dem liegt nicht der Verlust eines lieben Menschen oder ein ähnliches tragisches Ereignis zu Grunde. Die Ehefrau wirft das Smartphone ihres Gatten absichtlich ins Wasser der Blumenvase. In der Gegenwart, in der jeder ständig mit seinem Smartphone beschäftigt ist, sicherlich kein Einzelfall. Gerade in der Aufführung des „Der Gott des Gemetzels“, einer schwarzen Komödie von Yasmina Reza, im Badischen Staatstheater zeigt es, wie mangelnde oder falsche Kommunikation nicht nur das Familienleben beeinträchtigen können. Von JENNIFER WARZECHA

Die wilden 20er – Reloaded

Bühne | Show:Berlin, Berlin Berlin wuchs in den 1920er Jahren zur drittgrößten Stadt der Welt heran. Nach dem ersten Weltkrieg stand in den städtischen Theatern das Amusement an erster Stelle. Es wurde getanzt, gelacht und gesungen. Regisseur Christoph Biermeier präsentiert 100 Jahre später einen Einblick in das Goldene Zeitalter mit dieser ganz besonderen Revue. ANNA NOAH wurde Zeugin, wie das Flair dieser Zeiten mit »Berlin, Berlin« noch einmal lebendig wird.