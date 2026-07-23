Bühne | ›Dobbelmord im Aldersheim‹

Zwischen Doktorspielen, Falschparkern, ausgehend von einem ersten Mord, auf den ein zweiter folgt – um all das dreht sich ›Dobbelmord im Aldersheim‹. Das kriminalistische Lustspiel in drei Akten von Jürgen Hörner lässt einen in der »Badisch Bühn‘« in Karlsruhe-Grünwinkel auf- und mitlachen. Manches wirkt heiter, manches skurril – wie im echten Leben eben. Von JENNIFER WARZECHA

Jürgen Hörner selbst spielt überzeugend Cornelius Freiherr von Jause-Höllburger, einen Heimbewohner, den nicht nur Altersbeschwerden, sondern auch Fragen wie nach Geschlechtsverkehr im Alter plagen. Einmal, als er sein Leid beklagt, gibt ihm kaltblütig eine andere Heimbewohnerin, Serafine Morgenwüst (witzig und authentisch: Monika Kerpe), den Tipp, er solle doch den Finger in die Steckdose stecken. Dann komme er nach dem Herzstillstand dem Ende seiner Leiden näher. Zwischen makaber, skurril und lustig bewegt sich auch der Moment, als die Politesse im Ruhestand und Heimbewohnerin, Lukrezia Frühbeis (unterhaltsam und stellenweise einfach zum Tot-Lachen: Nora Schwedes), zugibt, dass sie sich vom ersten Mordopfer Guntram Poltermann erpressen ließ und ihm jedes Mal zum Essen ihr Gebiss geliehen hat. Ihr selbst ist das in dem Moment, in dem sie das sagt, sichtlich genauso unangenehm wie der Mehrzahl des Publikums dieser gut besuchten Vorstellung.

Immer wieder Gelächter erntet die Schauspielerin, wenn sie ihr Fernglas zückt und Falschparker beobachtet, wie im vergangenen Berufsleben. Auf den Genuss kommt auch Kriminalhauptkommissar Isidor Riegel (seiner Funktion gemäß teilweise herrisch, aber gerade dadurch professionell: Markus Künstler). Seine Praktikantin Julia Häppchen (selbstbewusst, gewitzt und überzeugend: Susanne Heidt) klärt ihn darüber auf, dass sein Auto im Halteverbot steht. Während sie rausstürmt, um auf Geheiß ihres Chefs das natürlich zu verhindern, kommt sie anschließend mit dem zweiten Mordopfer, das mit den Füßen kopfüber in der Mülltonne steckt, herein. Im Fokus steht aber das erste Mordopfer Poltermann. Über ein »Notizbüchle« finden Schauspieler und Publikum heraus, was so alles in den einzelnen Figuren steckt. Lars Pfaffelhuber, der Pfleger (gewitzt und gewieft: Uwe Kaucher), der immer wieder keck und mutig ins Geschehen eingreift, beispielsweise soll für einen Freund Drogen organisiert und an seine Adresse haben liefern lassen. Das zweite spätere Mordopfer Serafine Morgenwüst hatte ihm geholfen, seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Auch womit Poltermann sie erwischt hat, erfährt man im Stück. Zeuge eines Wortwitzes wird das Publikum, als die Praktikantin des Kriminalhauptkommissars und vom Freiherr angebetete Julia Häppchen das Notizbuch findet und es auf Anweisung ihres Chefs in eine »Guck«, d. eine Tüte, packen soll, um zu vermeiden, dass ihre Fingerspuren an das Buch gelangen. Weil sie die Sache mit dem Wort »Guck‘!«, d.h. »Schau‘ mal!«, verwechselt, hat sie es in der Hand. Der Chef verzweifelt schier, ist aber umso begeisterter, als gerade Häppchen das Geschriebene entziffert und eine herausgerissene Seite durch ihre Kenntnisse aus dem Leistungskurs »Kunscht« rekonstruieren kann. Nach der Pause, bei der man wie zuvor Speisen und Getränke des Restaurants, dem die Bühne angehört, genießen kann, geht es spannend und lustig weiter.

Das Geschäft mit dem Tod

Zum Schreien komisch bei dieser Aufführung ist aber Leichenbestatter Viktor Fröhlich (einfach witzig und überzeugend: Thomas Munz). Er macht immer wieder makabre Witze über seine »Kundschaft«, die Toten also, die den Nerv des Publikums eindeutig zu treffen scheinen, wie begeistertes Klatschen und Lachen beweisen. Auch dieses Mal kommt das Publikum voll auf seine Kosten – und aus dem Lachen nicht mehr heraus. Klasse!

Titelangaben

Dobbelmord im Aldersheim

Badisch Bühn, Mundarttheater Karlsruhe

Spieltermine: 03.07.2026 – 25.07.2026

Nächster Spieltermin: 24.07.2026

20:15 Uhr bis 22:30 Uhr

Mitwirkende

Angela Gärtner-Saurano, Sabine Haffner, Susanne Heidt, Jürgen Hörner, Uwe Kaucher, Monika Kerpe, Markus Künstler, Thomas Munz, Nora Schwedes

Regie: Jürgen Hörner