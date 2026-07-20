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Herr Mandelmus erläuft die Welt

Kinderbuch | Michael Roher: Zu Fuß

Wenn jemand, der sonst absolut jeden Meter meidet, plötzlich die Laufschuhe schnürt, klingt das erst mal wenig spektakulär. Doch wenn Michael Roher diese Geschichte anpackt, wird daraus ein echtes Bilderbuch-Spektakel, findet ANDREA WANNER.

Ein kleiner Hund läuft freudig neben seinem Herrchen her, von dem man nur das Bein siehtHauptfigur Herr Mandelmus pfeift eigentlich auf Hippokrates‘ Spruch »Gehen ist des Menschen beste Medizin«. Er liebt sein Moped, den Roller und den Lieferservice. Sogar Dackel Julius wird per Drohne Gassi geflogen, während Herr Mandelmus gemütlich sitzen bleibt.

Glückskekse mit Nebenwirkungen

Den Wendepunkt bringen ausgerechnet die kleinen Zettelchen aus den Glückskeksen des Asia-Restaurants. Konfuzius textet dort »Der Weg ist das Ziel« und Goethe setzt mit »Nur wo du zu Fuß warst, bist du wirklich gewesen« noch einen drauf. Das sitzt! Der Entschluss steht: Ab jetzt wird gelaufen. Und siehe da – Herr Mandelmus entdeckt plötzlich eine Welt voller Abenteuer, die sich alle perfekt auf »-us« reimen.

Sprachakrobatik im Farbrausch

Kanus, Kakadus, Regenguss, Blues, Tattoos, Gnus und Kängurus: Wer bitteschön kommt auf solche genialen Reime zum Thema »zu Fuß«? Michael Roher natürlich! Er greift tief in die Wortkiste und sprachspielt sich vergnüglich durch die Seiten. Parallel dazu zaubert er aus nur drei Farben – Gelb, Blau und Grün – eine herrlich frische, fröhliche Welt aufs Papier, die nur darauf wartet, erlaufen zu werden.

Mit dem Dackel um die Welt

Wer hätte gedacht, dass der korpulente Herr Mandelmus jemals so viel Spaß an Bewegung haben würde? Jetzt läuft er zu jeder Tageszeit, kein Weg ist ihm zu weit. Dackel Julius ist natürlich immer live dabei – sogar, als die beiden sich tatsächlich auf Weltreise begeben.

Roher liefert überbordende Szenen voller Details und wechselnder Perspektiven. Alles sprüht so dermaßen vor Leben, dass es einfach ansteckt. Ein grandioses Gesamtkunstwerk, das zeigt: Wer läuft, erlebt was – und wer dieses Buch liest, erst recht!

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Michael Roher: Zu Fuß
Wien: Luftschacht 2026
112 Seiten, 24 Euro
Kinderbuch ab 3 Jahren

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