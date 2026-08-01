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Eskalation

TITEL-Textfeld | Wolf Senff: Eskalation

Wachstum, sagte Farb, werde für unverzichtbar gehalten.

Wette legte die Stirn in Falten, sagte, er sei sich da nicht so sicher, auch Fortschritt sei ein anderes Wort für denselben Sachverhalt.

Ohne ökonomisches Wachstum sei der Wohlstand gefährdet.

Er halte das für Propaganda, entgegnete Wette.

Tilman schenkte Tee nach, Yin Zhen, er hatte das Service mit Drachenmotiv aufgedeckt, rostrot, ein Geschenk, das er aus Beijing mitgebracht hatte, wo er auf der Großen Mauer einen Halbmarathon gelaufen war, wir erwähnten das, die Große Mauer ist ein unvergleichliches Bauwerk, ihre Abschnitte erstrecken sich zusammengenommen über mehr als zwanzigtausend Kilometer, rechne man sie nicht sogar als eines der sieben Weltwunder.

Wie auch immer man das nennen möge, widersprach Farb, es reiche weit über die Ökonomie hinaus, Wachstum sei ein Charakteristikum unserer Zivilisation, sine qua non.

Er tat sich eine Pflaumenschnitte auf.

Tilman reichte ihm einen Löffel Sahne.

Annika blätterte in ihrem Reisemagazin, sie hielt Distanz zu diesen Gesprächen, deren sprunghafte Logik blieb ihr suspekt, jedoch sie war überzeugt, daß Künstliche Intelligenz gar nicht in der Lage wäre, solche Dialoge zu verfassen, immer etwas schräg, nein, im Leben nicht, was ja für die Dialoge selbst als ein Merkmal besonderer Qualität gelten mußte, als ein Hauch Authentizität, wohingegen KI lediglich abschrieb, KI konnte nur Plagiate, wie lächerlich, und KI, na denn, kämpfte an vorderster Front des Maschinenwesens.

Das antike Ägypten, dreitausendjährig, sagte Tilman, habe die Standards der jeweiligen Gegenwart zu pflegen und zu erhalten gesucht.

Wachstum, entgegnete Farb, sei der Zeitgeist der Moderne, der sich über unsere Zivilisation lege, alles strebe danach, zu wachsen, alles strebe danach, sich innovativ zu verändern, das werde als ewig gleichbleibender Prozeß postuliert, aber wer mit offenen Augen auf die Dinge sehe, erkenne in der Natur die Reifung und Blüte.

Auch den Verfall, sagte Wette.

Wir müssen vorsichtig sein, mahnte Tilman, die Realität sei vielschichtig und kompliziert, die Immobilienhändler wiesen kürzlich auf Risiken hin, die sich unmittelbar auf das Preisniveau niederschlügen, etwa aufgrund von heftigeren Hitzewellen und zerstörerischen Tornados, so daß in diesem Fall kein Wachstum auftrete, sondern ganz im Gegenteil eine Minderung, ein Rückzug des Menschen.

Das Wachstum sei aktiv, spottete Wette, nur spiele sich das Geschehen seitens der Natur als Gegners des Menschen ab, die Natur formiere sich, die Natur rüste auf, man erlebe zur Zeit verheerende Flammenstürme im Nordwesten der USA und im südlichen Europa, eine zuvor nie gekannte Vernichtung von Lebensraum und Infrastruktur, ein Ende nicht absehbar.

| WOLF SENFF

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Wie, unsere Probleme sind vom Tisch.

Vom Tisch. Weg. Nicht mehr da.

Sind gelöst?

Der Zwilling lachte.

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Nein, sagte Bildoon, verstehe ich nicht.

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TITEL-Textfeld | Wolf Senff: Rückzug

Florida aufgeben? Ehrlich – wie stellen wir uns das vor?

Farb lachte. Das sei alternativlos, widersprach er.

Das stiehlt mir die letzte Zuversicht, stöhnte Wette.

Farb tat sich eine Pflaumenschnitte auf.

Tilman reichte ihm einen Löffel Schlagsahne.

Annika warf einen Blick nach dem Gohliser Schlößchen.

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