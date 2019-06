Lyrik | Peter Engel: Gedichte

Zu Papier gebracht

Was durch den Kopf geht, flüchtig ist

und davon will wie im Nu,

auch was in den Fingerspitzen

kribbelt und nicht weiß warum,

was wie ein Einfall von Licht

durch den Raum stiebt ohne Ziel

oder die wirbelnden Flocken

von allerlei Stäuben im Eck,

was vielleicht ein Gedanke ist,

der gerade erst entsteht

und sich selbst noch nicht ganz kennt,

gleichfalls ein kaum zu hörender

Ton, der noch nicht durchgeformt ist,

und meine unvollkommenen

Zeilen mit dunklem Gehalt,

alles wird hier zu Papier gebracht.





Leda ohne Schwan

Wohlgeformt sitzt sie da, verbirgt

ihre prallen Brüste nicht,

hat die linke Hand abwehrend

erhoben und den Blick gesenkt,

sie schaut seitwärts, nackt wie sie ist,

an den vollen Schenkeln vorbei.

Da ist kein Schwan, der sich zu ihr

drängt, keine mythologische

Inbrunst, sondern Zeus ist ganz fern,

wird diesem bodenständigen

Mädchen auf der Bauernbank

nie begegnen, auch nicht im Traum.

Aber die uralte Angst vor

Überwältigung ist trotzdem

zu spüren, der gebrannte Ton

hält sie so dauerhaft fest

wie die kleine Bronzefigur,

keine dreißig Zentimeter hoch.

Vielen Dank Aristide

für diesen scheuen Moment,

die Abwehr des gewaltigen

Gottes in seiner bekannten

Verkleidung als brünstiger Schwan,

dieser gemeinen Täuschung.

| PETER ENGEL

Peter Engel lebt und arbeitet in Hamburg. Er veröffentlichte Lyrik, u. a. in ›Rückwärts voraus‹ und ›Wolkisch lernen‹, und gibt seit 2014 gemeinsam mit Günther Emig die Zeitschrift für Kurzprosa ›Hammer + Veilchen‹ heraus.