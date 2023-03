Albert, da sind sich alle einig, ist doof. Albert ist der Neue in der Klasse und was mit ihm passiert, ist eindeutig Mobbing. Eine kindgerechte Geschichte die erzählt, wie alles gut wird. Von ANDREA WANNER

Es reichen Kleinigkeiten, um andere auszugrenzen. Bei Albert sind es ein Hemd mit vielen zu langen Ärmeln, eine graue Latzhose, gelbe Turnschuhe und ein merkwürdiger Hut, den er trägt. Das genügt, um ihm bei Kicken mit leeren Dosen nicht mitspielen zu lassen und bei der Partnerwahl geflissentlich zu übersehen. Blöd. Bei Finn zumindest regt sich so etwas wie ein schlechtes Gewissen und trotz der Kommentare der anderen – »Streber!«, »Bist du übergeschnappt?«, »Verräter« – tut er sich beim Jonglieren mit Albert zusammen.

Vielleicht erinnerte sich die eine oder der andere an Finn: er hat selber Schlimmes in der Schule erlebt. Andrea Liebers und Susanne Göhlich erzählen davon in ›Finn macht es anders‹. Allerdings nimmt die Sportstunde im Freien eine überraschende Wendung, als sich ein Bienenschwarm in der Linde auf dem Schulhof niederlässt. Plötzlich ist die große Stunde des Außenseiters gekommen und die 3a kann nur noch staunen.

Andrea Liebers erzählt eine Geschichte aus dem Schulalltag, die ebenso lebensnah wie klug ist. Albert bekommt eine unerwartete Chance seine Fähigkeiten zu zeigen – und nutzt sie unaufgeregt und liebenswert. Nebenher erfährt man eine ganze Menge über Bienen und vielleicht sind junge Leserinnen und Leser bei ihrer nächsten Begegnung mit den Insekten etwas entspannter. Neben der Info im Text gibt es noch einen doppelseitigen Anhang mit Fakten und Staunenswertem über Honigbienen.

Mit gekonntem Strich und Farbe haucht Susanne Göhlich den Figuren Leben ein, zeigt lachende, enttäuschte, ängstliche, ratlose, entschlossene und glückliche Gesichter: Schön! Und am Ende gehört Albert einfach dazu!

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Andrea Liebers: Der Bienenbaum

Mit Illustrationen von Susanne Göhlich

Wuppertal: Peter Hammer Verlag 2023

32 Seiten, 12 Euro

Kinderbuch für Erstleser und zum Vorlesen ab 5 Jahren

