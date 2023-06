Kindern Kunst nahezubringen ist eine nicht immer leichte Aufgabe. Wie das bei Malewitsch schon für junge Menschen ab 5 Jahren gelingen kann, zeigt Oksana Sadovenko in ihrem Mitmachbuch. Von ANDREA WANNER

Auch wer gar nichts von Malewitsch kennt, hat vielleicht schon vom »Schwarzen Quadrat« gehört. Das Motiv taucht immer wieder in Malewitschs Gemälden auf, eine erste Version wurde 1915 in einer Ausstellung gezeigt. Der Weg dorthin begann bereits in der Kindheit des Künstlers.

Kasimir Malewitsch wurde am 12. Februar 1878 in Kiew in der Ukraine geboren.

Er war ein Hauptvertreter der Russischen Avantgarde, und ist als Maler ein Wegbereiter des Konstruktivismus und Begründer des Suprematismus. Schwierige Begriffe und abstrakte Kunst ist eh sperrig und unzugänglich, oder? Es muss nicht so sein. Sadovenko erzählt, wer dieser Künstler war, wo er geboren wurde. Sie zeigt seine Familie mit seinen vier Brüdern und vier Schwestern, ihn als Ältesten. Sie beschreibt seine Heimatstadt Kiew, seine Jugend und seine Freunde, die mit »Sieg über die Sonne« eine futuristische Oper schreiben. Das braucht genau 3 farbige Doppelseiten. Und dann heißt es plötzlich: »Vervollständige das Kostüm dieser Figur für die Oper ›Sieg über die Sonne‹«. Als Oberteil ist untere dem Kopf mit zwei rechteckigen Formen, die eine Kopfbedeckung darstellen und über dem weiten Rock des Unterteils ein schwarzes Quadrat dominiert, das, wie man jetzt schon weiß, das Symbol für eine Sonnenfinsternis darstellt. Was für Farben passen zu dem Schwarz und Rot? Kann man noch andere Formen ergänzen? Welche? Im Tun wird vieles klarer. Genau so wie bei der 2. Aufgabe, die »unlogische Komposition«, die aus einer Kuh und einer Geige besteht, weiterzumalen. Gibt es noch andere, verrückte Ideen, was mit auf das Bild könnte? Ergänzen sich die Farben harmonisch oder wagt man Kontraste? Einfach ausprobieren, dazu sind, wie bei einem Malbuch diese Seiten da.

Auf diese Art begleitet Sadovenko weiter durch Malewitschs Werk. Nicht ohne Grund lautet der Titel des Buches »Malewitsch und du«. Hier geht es nicht nur um Kunstgeschichte, hier geht es darum sich Kunst anzueignen, mutige Ideen und Konzepte zu verstehen, Unverständliches nicht abzulehnen, sondern sich ihm Schritt für Schritt anzunähern.

Hier darf man selber denken, selber kreativ werden, Planiten (Häuser) für Semljanten (Menschen) entwerfen, verwerfen, neu denken. Kleidung und Geschirr ersinnen und erspinnen, Urelemente entdecken, in den Gegenständen wiederfinden, Wörter erfinden, erdichten, verdrehen. Alles ist erlaubt. Man kann mit den geometrischen Aufklebern arbeiten oder mit eigenen Stiften. Und je weiter man sich von den Vorlagen löst, umso näher kommt man einem großen Künstler, der es sich traute, in seiner Kunst frei zu sein und die Realität doch nie aus dem Blick zu verlieren.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Oksana Sadovenko: Malewitsch und du

(Ukrainische Originalausgabe in 2021)

Aus dem Ukrainischen von Roman Osadchuk

Birkenwerder: Edition Bracklo 2023

60 Seiten, 27 Euro

Mitmachbuch ab 5 Jahren