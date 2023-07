Zugegeben: Bilderbücher, in denen die kleinen Heldinnen oder Helden keine Lust haben ins Bett zu gehen, gibt es wie Sand am Meer. So wie es auch vermutlich unzählige Kinder gibt, die das gut nachvollziehen können. Und trotzdem macht die Geschichte von Bo einfach Spaß, findet ANDREA WANNER

Es ist ein Klassiker. Der Abend ist gekommen, Schlafenszeit. Bo wirkt kein bisschen müde, tollt und tobt durch die Gegend, schlägt Purzelbäume auf dem Sofa und streckt dem Hund die Zunge raus. Mama räumt noch ein bisschen auf, dann weist sie darauf hin, dass es Zeit fürs Bett ist. »Aber ich schlaf doch schon«, behauptet Bo mit geschlossenen Augen und auf einem Bein stehend. Er sei ein Papagei und die würden genau so schlafen. Und seine Mutter geht auf das Spiel ein, fragt, ob der Papagei noch etwas essen möchte, und der lässt sich gerne Haferflocken mit Blaubeeren schmecken.

Und dann geht das Fragen weiter: Müssen alle Tiere schlafen?«, was bejaht wird. So hält das weitere Abendprogramm noch jede Menge tierische Wesen bereit: vom Bär über den Seeotter, in den er sich in der Badewanne verwandelt, und das Walross, dessen große Zähne geputzt werden müssen. Bo wird zur Giraffe, die vor dem Löwen flieht, zur kopfstehenden Fledermaus, zum Erdmännchen, das sich gemütlich ins Bett kuschelt. Eine überaus geduldige Erziehungsberechtigte macht das alles mit, greift die Ideen auf, spinnt sie weiter und bringt ihren Sprössling ein Stückchen weiter auf dem Weg Richtung Bett.

Sehr nett, was sich Kjersti Annesdatter Skomsvold an Faunabezügen ausgedacht hat und Ina Kronenberger aus dem Norwegischen übersetzt hat. Was das Buch aber so überaus hinreißend und überraschend macht, sind die Illustrationen von Mari Kanstad Johnsen, die schon die Verzögerungstaktik in Frode Grattens ›Bettzeit‹ bebildert hat.

Auf den Seiten scheint sich alles zu bewegen, die Schildkröte schaukelt wirklich auf ihrem Rücken, die Fische in der Badewanne schwimmen. Eng schmiegen sich die Figuren aneinander, verbinden sich zu einer großen Farbfläche und sind lediglich aufgrund der bunten Farbigkeit noch voneinander zu unterscheiden.

Aus den Bildern spricht unendliche Geborgenheit, ein Einssein mit der Welt und den Dingen bzw. Tieren darin. Mittendrin Bo: knitz, unternehmungslustig und noch lange nicht müde!

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Kjersti Annesdatter Skomsvold: Alle schlafen (bis auf Bo)

(Dyrene sover, 2021)

Aus dem Norwegischen von Ina Kronenberger

Illustriert von Mari Kanstad Johnsen

Hildesheim: Gerstenberg 2023

72 Seiten, 20 Euro

Bilderbuch ab 3 Jahren

