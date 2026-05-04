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Wenn der Alltag zum Abenteuer wird

Kinderbuch | Daniel Fehr: Anleitung für alles

Anleitungen für fast alles findet man angeblich am besten im Internet: Spezialisierte Plattformen beantworten Fragen zu Technik, liefern Video-Tutorials oder helfen bei Alltagsproblemen. Doch dieses Angebot richtet sich zumeist an Erwachsene. Für Kinder empfiehlt ANDREA WANNER stattdessen dieses wunderbare Bilderbuch.

Ein Mädchen mit Sonnenschirm in der Hand balanciert auf einer Slackline über einem BachSchon das Cover stimmt zuversichtlich: Ein strahlendes Mädchen balanciert mit einem Werkzeugkoffer in der einen und einem Schirm in der anderen Hand auf einem Seil über einen Bach. Ob in ihrer roten Kiste wohl die Dinge stecken, die man wirklich braucht? Die Situationen, für die Daniel Fehr hier Tipps gibt, sind jedenfalls herrlich alltagsnah. Wer hat sich nicht schon einmal gefragt, wie man ein Einhorn fängt, sich mit einem Dinosaurier anfreundet, sich perfekt versteckt oder ganz besonders schnell rennt?

Daniel Fehr hat sich eine Fülle solcher Gelegenheiten ausgedacht – nicht immer ganz ernst gemeint, aber stets so, dass man sich wunderbar in die Szene versetzen kann. Er formuliert dabei keine Fragen, sondern schlichte Feststellungen wie: »Wie man ein gruseliges Buch liest«. Dieser sprachliche Minimalismus schafft den nötigen Raum für die Bildwitze von Thomas Müller, der die passenden illustrierten Anleitungen liefert.

Die Anleitung für das Gruselbuch sieht beispielsweise so aus: Man kuschelt sich – am besten zu zweit, damit es nicht gar so schaurig wird – nachts auf dem Dachboden in einen alten Sessel, entzündet eine Kerze und vertieft sich inmitten merkwürdiger Schatten und leisen Kicherns in eine Geschichte über Vampire. Man spürt förmlich die Gänsehaut und den wohligen Nervenkitzel. So muss man ein gruseliges Buch lesen. Oder? Vielleicht stellt sich jemand das Ganze auch lieber in einem einsamen Kellerverlies oder auf einer dunklen Waldlichtung vor? Die Instruktion ist lediglich ein Vorschlag, der dazu einlädt, selbst weiterzufantasieren.

Die Ideen reichen vom Reichwerden bis zum Kuchenbacken; sie sind verrückt, kreativ und oft mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Thomas Müller zeigt uns zum Beispiel, wie man einen schönen Tag verbringt: mit einer Radtour am Fluss bei Sonnenschein. Aber natürlich gibt es unendliche Möglichkeiten dafür. Oder: »Wie man Mama eine Freude macht.« Ein Frühstück am Bett ist toll – es sei denn, sie hasst Krümel im Laken. Dann sollte man sich schleunigst etwas anderes einfallen lassen.

Das Duo Fehr und Müller greift tief in die Wunderkiste und zaubert ein Feuerwerk an Momenten. Da Daniel Fehr auch Spieleerfinder ist, funktioniert das Buch selbst wie ein Spiel: Es gibt keinen starren Handlungsstrang; man kann es überall aufschlagen, lachen, staunen und direkt mitmachen. Man beginnt unweigerlich zu überlegen, wie man selbst mit dem Vater tanzen würde oder welche Methode zum Spaghettiessen vielleicht noch perfekter wäre. Ein genialer Bilderbuchspaß für alle Lebenslagen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Daniel Fehr: Anleitung für alles
Illustriert von Thomas Müller
Hildesheim: Gerstenberg 2026
40 Seiten. 16 Euro
Bilderbuch ab 4 Jahren

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