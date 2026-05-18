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Die Geometrie der Lebensfreude

Kinderbuch | Helga Bansch: Das Glück ist ein Punkt

Was ist eigentlich Glück? Eine einfache Frage mit tausend Antworten. Wenn die preisgekrönte österreichische Künstlerin Helga Bansch dieses Thema erkundet, darf man auf Überraschungen gefasst sein – so viel vorab von einer begeisterten ANDREA WANNER.

Ein Eisbär in Hosen und ein Junge lesen in einem BuchAlles beginnt mit einem Umzug und einer absurden Entdeckung: Im Gartenhäuschen des neuen Zuhauses wohnt ein Eisbär. Er ist ein passionierter Sammler von Alltäglichkeiten – vom Globus bis zum Hirschkäfer. Doch die materielle Sammelwut findet ein jähes Ende, als der kleine Ich-Erzähler beginnt, aus Büchern vorzulesen. Plötzlich weichen die Dinge den Geschichten; das Gartenhäuschen wird zum Tor in eine grenzenlose, fantasievolle Welt.

Diese Inspiration führt zu einem ganz besonderen Projekt: Der Eisbär schreibt selbst ein Buch. Es ist ein Buch voller bunter Punkte auf strahlendem Weiß. Das Prinzip ist bestechend simpel: »Für jedes Glück ein Punkt. Je schöner das Erlebnis, desto dicker der Punkt.« Ein Fingertipp genügt, und der Bär liefert die passende Geschichte dazu. Ob das kirschrote Naschen im Baum oder das türkisblaue Schlittschuhlaufen – Helga Bansch macht Glücksmomente durch Farben und Formen greifbar. Es ist ein gemeinsames Schwelgen in Erlebnissen, die bleiben, auch wenn sich Wege irgendwann trennen.

Bansch erweist sich hier einmal mehr als Meisterin darin, das Unscheinbare zum Leuchten zu bringen. Die Strahlkraft ihrer Illustrationen und die wunderbare Leichtigkeit des lakonischen Textes, der das Fantastische als völlig normal behandelt, ergeben eine zauberhafte Symbiose. Ein Buch, das nicht nur Kindern erklärt, was zählt, sondern dessen gute Laune schlichtweg ansteckend wirkt.

›Das Glück ist ein Punkt‹ ist ein poetisches Plädoyer für das Immaterielle. Helga Bansch zeigt uns, dass man Glück nicht besitzen kann wie einen Salzstreuer, sondern dass es in den Geschichten und Momenten lebt, die wir teilen. Ein herzerwärmendes Bilderbuch, das gute Laune garantiert und dazu einlädt, selbst einmal die eigenen Glückspunkte zu (er)zählen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Helga Bansch: Das Glück ist ein Punkt
Wien: Jungbrunnen 2026
32 Seiten, 18 Euro
Bilderbuch ab 3 Jahren
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

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