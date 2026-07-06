Kinderbuch | Robert Scheffner: Aua! / Gäähn

Das ist echte Freundschaft: Wenn es brennt, wird nicht lang gefackelt, sondern gehandelt. ANDREA WANNER hatte jedenfalls riesigen Spaß mit diesem herrlich ungleichen Paar für die Allerjüngsten.

Die Titel »Gäähn!« und »Aua!« machen sofort klar: Hier geht es ans Eingemachte. Genauer gesagt um die absoluten Basics des Lebens. Die Minis haben schließlich klare Prioritäten: Futter, Schlaf, Sauberkeit und, ganz wichtig, das emotionale Rundum-sorglos-Paket. Also Kuscheln beim Wehwehchen und liebevolle Einschlafbegleitung, wenn die Äuglein zufallen. Katze Ket übernimmt hier kurzerhand den Job der Chef-Kümmererin und sorgt dafür, dass Keks – und damit dem gesamten Team – nichts fehlt.

Erste Hilfe für Backwaren

Natürlich schielt Keks abends extrem neidisch auf das ultragemütliche Katzenkörbchen, in dem Ket es sich bequem macht. Mal ehrlich: Wer will schon freiwillig in einer kargen, ollen Keksdose pennen? Doch Ket ist zum Glück eine echte Ideen-Maschine und verwandelt auch die härteste Blechbüchse in eine Luxus-Kuschellounge. Und wenn beim wilden Ballspiel im Grünen plötzlich ein Stück von Keks abbricht (Ups! Keine Absicht!), verfällt Ket nicht in Panik. Stattdessen zaubert sie eine Lösung aus dem Hut, die ebenso originell wie nachhaltig ist.

Große Köpfe, minimale Worte

Dieses Duo ist schon optisch einfach ein Knaller. Zwei riesige Köpfe stolpern durch die Seiten. Ket hat immerhin noch einen winzigen Körper spendiert bekommen, während bei Keks die Arme und Beine direkt an der Backware kleben. Die Kulissen sind herrlich minimalistisch: Ein paar Farbtupfer und clevere Details reichen völlig aus. Eine Picknickdecke auf Grün, ein türkischer Backofen für die rosa Küche oder ein warmes Blau und eine Deckenlampe im Schlafzimmer. Das Ganze kommt mit extrem wenig Text aus – ein paar knackige Sätze reichen völlig.

Verpackt ist das Spektakel in einem robusten Pappbilderbuch-Format, das auch den härtesten Knabber- und Wurfattacken kleiner Kinderhände standhält. Robert Scheffner hat hier eine grandiose neue Reihe mitten aus dem turbulenten Kinderalltag geschaffen (Nachschub gibt es bald mit »Nein!«). Fazit: jede Menge Geborgenheit, null Kitsch und ein riesiger Spaß für Groß und Klein.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Robert Scheffner: Aua! (Ket & Keks)

Berlin: Annette Betz 2026

22 Seiten, 12 Euro

Pappbilderbuch ab 2 Jahren

| Leseprobe

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Robert Scheffner: Gäähn! (Ket & Keks)

Berlin: Annette Betz 2026

22 Seiten, 12 Euro

Pappbilderbuch ab 2 Jahren

| Leseprobe

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