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Klappe, die erste! Die kultigen ANIMANIMALS zum Umblättern

Kinderbuch | ANIMANIMALS-Serie

Eigentlich muss man diese fantastischen Helden gar nicht mehr vorstellen. Bunt, frech, neugierig und mit einem riesigen Herzen haben die ANIMANIMALS längst die Welt erobert. Mit ihren sympathischen kleinen Macken lösen sie seit über zehn Jahren die skurrilsten Probleme – und das komplett ohne Worte in genialen 4-Minuten-Clips. Jetzt springen die Kult-Tierchen endlich ins Buchregal, und ANDREA WANNER freut sich über die ersten drei Bilderbücher.

Crashkurs in Sachen Style

Absoluter Knaller ist das schusselige Zebra, das schon auf dem Cover herrlich verpeilt aus der Wäsche guckt. Bei einem rasanten Crash mit einem Baum hat es nämlich seine typischen Zebrastreifen verloren!

Ein Zebra galoppiert auf eine Baum zu

Na ja, verloren stimmt nicht ganz – sie sind nur völlig durcheinandergewirbelt. Jeder weitere Versuch, den Pelz per absichtlichem Baum-Wumms wieder geradezurücken, geht schief. Schwarz und Weiß würfeln sich zu immer wilderen Mustern zusammen, nur eben nicht zu echten Streifen. Kann man sich so überhaupt unter die feine Zebraherde trauen? Aber hallo!

Wellness-Oase statt Mäusesuppe

Und dann ist da noch die Feinschmeckerkatze, die sich ein verdammt leckeres Rezept herausgesucht hat: Mäusesuppe! Die Zutatenliste steht: eine Zwiebel, drei Kartoffeln, zwei Karotten, ein Lauch – und ein frisches Bündel Mäuse. Eigentlich kann der Kochspaß starten. Blöd nur, dass die Mäuse den Vorratskorb über der Arbeitsplatte viel lieber als Schaukel nutzen. Kein Problem für die tiefenentspannte Katze: Sie knotet die Rasselbande los und schubst kräftig an. Auch der Wunsch nach einer Schaumparty in der Spüle wird prompt erfüllt. Nur stellt sich am Ende eine ganz essenzielle Frage: Was bitteschön gibt es jetzt zu futtern?

Dribbeln wie ein Dino

Ein Tyrannosaurus, der versucht, einen Basketball vom Boden aufzuheben.Ein T-Rex ist ja eigentlich die absolute Boss-Echse, aber beim Basketball stellt er sich an wie der erste Mensch. Sehr zur Freude der hyperaktiven Affenbande sind seine Korbwürfe wegen der ultrakurzen Stummelärmchen schlichtweg unterirdisch. Weil so ein echter Dino das Auslachen natürlich nicht auf sich sitzen lässt, wird es kurz mal ungemütlich auf dem Court. Aber siehe da: Mit einer absolut abgefahrenen, neuen Technik brilliert der Urzeit-Riese am Ende doch noch und lässt die Affen alt aussehen.

Werte-Power im Schneckentempo

Freundschaft, Toleranz, Mut, Individualität, Zusammenhalt … die charmanten Geschichten von Julia Ocker packen all das rein, was es für ein perfektes Miteinander braucht. Völlig zurecht gab es für die Film-Vorlagen schon einen Haufen Preise. Und jetzt geht das Ganze eben für die allerjüngsten Fans an den Start – aus stabiler Pappe und eben ein bisschen langsamer und perfekt zum gemeinsamen Schmökern.

| ANDREA WANNER

Titelanganben
| Julia Ocker: Zebra / (Leseprobe)
| Julia Ocker: Katze / (Leseprobe)
| Julia Ocker: T-Rex / (Leseprobe)
Berlin: Kindermann Verlag 2026
Jeweils 12 Euro / 28 Seiten
Bilderbuch ab 2 Jahren

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